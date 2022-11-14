Рейнсалу:«Мы сформировали свое мнение, руководствуясь позицией США»

Обычно Эстония голосовала за осуждение действий Израиля, но Рейнсалу сказал, что в этом вопросе внешняя политика Эстонии изменилась.

«Я считаю, что Эстония как член Европейского союза должна действовать в соответствии с совместно согласованной позицией ЕС, в том числе по некоторым резолюциям ООН. Такой же была наша точка зрения и в качестве члена Совета Безопасности ООН. Но если европейские страны придерживаются разных взглядов, то, выслушав все точки зрения, мы сформировали свое мнение, руководствуясь позицией Соединенных Штатов», – передает ERR слова Рейнсалу.