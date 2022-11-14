Компания Unilever с середины 2021 года повышала цены на потребительские товары быстрее, чем конкуренты P&G и Nestle, повторяя стратегию финансового кризиса 2007-2009 годов, пишет Reuters.
Сети магазинов отказываются от продукции известных производителей
Производитель мыла Dove и майонеза Hellmann's в третьем квартале поднял цены на свою продукцию на 12,5%, что является рекордным показателем.
Продавцы потребительских товаров выясняют, как покрыть возросшие затраты на энергию и рабочую силу, не теряя клиентов. Многие потребители отказались от брендовых товаров и стали покупать товары производства самих магазинов.
Nestle и P&G повысили цены на товары на 9,5%.
В ассортименте Unilever больше продуктов питания, чем у конкурентов. Затраты Unilever в этом году выросли более чем на 20 процентов, по сравнению с 14-15 процентами у Nestle, сказал аналитик Barclays Уоррен Акерман.
Растет напряженность между производителями товаров широкого потребления и сетевыми магазинами. Например, британская розничная сеть Tesco убрала из магазинов продукцию Kraft Heinz, поскольку не удалось достичь соглашения о цене. Mondelez, производитель шоколада Cadbury и Milka, прекратил продажи в нескольких европейских сетях магазинов, поскольку не было достигнуто соглашение о цене, сообщил Reuters глава предприятия Дирк ван Пут.
Финансовый менеджер голландской сети магазинов Ahold Delhaize Натали Найт также признала, что переговоры по поводу цены идут трудно.