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Сети магазинов отказываются от продукции известных производителей

Ромет Креэк
Сети магазинов отказываются от продукции известных производителей
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Unilever подняла цены больше, чем конкуренты
Unilever подняла цены больше, чем конкуренты Фото: Shutterstock

Компания Unilever с середины 2021 года повышала цены на потребительские товары быстрее, чем конкуренты P&G и Nestle, повторяя стратегию финансового кризиса 2007-2009 годов, пишет Reuters.

Производитель мыла Dove и майонеза Hellmann's в третьем квартале поднял цены на свою продукцию на 12,5%, что является рекордным показателем.

Продавцы потребительских товаров выясняют, как покрыть возросшие затраты на энергию и рабочую силу, не теряя клиентов. Многие потребители отказались от брендовых товаров и стали покупать товары производства самих магазинов.

Nestle и P&G повысили цены на товары на 9,5%.

В ассортименте Unilever больше продуктов питания, чем у конкурентов. Затраты Unilever в этом году выросли более чем на 20 процентов, по сравнению с 14-15 процентами у Nestle, сказал аналитик Barclays Уоррен Акерман.

Растет напряженность между производителями товаров широкого потребления и сетевыми магазинами. Например, британская розничная сеть Tesco убрала из магазинов продукцию Kraft Heinz, поскольку не удалось достичь соглашения о цене. Mondelez, производитель шоколада Cadbury и Milka, прекратил продажи в нескольких европейских сетях магазинов, поскольку не было достигнуто соглашение о цене, сообщил Reuters глава предприятия Дирк ван Пут.

Финансовый менеджер голландской сети магазинов Ahold Delhaize Натали Найт также признала, что переговоры по поводу цены идут трудно.

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