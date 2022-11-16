ЕВГЕН ЦЫБУЛЕНКО ⟩ Заключенный на условиях Путина мир означал бы отложенную войну

Под переговорами Путин понимает принятие его ультиматумов

Минобороны России пытается выиграть время и получить уверенность в том, что украинские войска не перейдут в новое наступление, пока Россия пытается перегруппировать и вооружить существующие силы, а также подтянуть новые за счет осеннего призыва и добровольческих формирований. При этом все чаще можно услышать разговоры пророссийски настроенных западных политиков и некоторых представителей российской власти о возможности и необходимости проведения переговоров. Надо понимать, что переговоров на российских уловиях допускать категорически нельзя.

Требований о демилитаризации и денацификации уже нет, даже вопросы ЕС и НАТО, по сути, отходят на второй план. Однако Путин по-прежнему хочет сохранить присутствие России на оккупированных территориях. Для него переговоры – это не более чем выполнение его ультиматумов.

В какой-то степени сложившаяся ситуация напоминает о Мюнхенском соглашении 1938 года, заключенном между Германией, Великобританией, Францией и Королевством Италия. По условиям этого соглашения Чехословакия сдавала Судеты Германии в обмен на гарантии от последней не начинать войну в Европе. Желание выиграть пару лет мира за счет суверенитета другого государства привело к крупнейшей войне, в которой погибли миллионы людей.

Сейчас это называется «политикой умиротворения», но в действительности это не что иное, как обыкновенный эгоизм и желание переложить неизбежную проблему на плечи наших потомков, причем не только в Украине.