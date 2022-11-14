На выходных в Тарту определялись лучшие прыгуны на батутах

Тарту представляли два клуба: SK Akros ja SK Biomechanics Group (BG).

Первыми в рамках чемпионата Тарту выступали юные спортсмены, участвовать могли представители всех клубов. В этот раз тройную победу одержали воспитанницы клуба BG: первое место у Кристин Арабеллы Оя, второе у Алисарийн Таммик и третье у Сары Мии Мумм. Среди мальчиков победа у Лаура Роси (SK Akros).

Затем вышли малыши, которых в этот раз было почти 30 человек. Ну а затем начались соревнования возрастных групп Кубка Эстонии, где отдельно провели и зачет города Тарту.

Тартуские спортсмены завоевали в общей сложности 20 медалей Кубка Эстонии, из которых 17 ушло клубу BG и три – клубу Akros.

Арабел Педосон и Аарон Кару (оба из клуба BG) сумели завоевать золотые дубли, то есть сразу две золотых медали в молодежном классе, в юниорском зачете это осуществил Тристан Мяэсепп (BG), а в классе чемпионов – Стен Пюви (BG).