В субботу, 12 ноября, в Тарту прошли сразу два соревнования: Кубок Эстонии и чемпионат Тарту по прыжкам на батутах. Соревновались в двух видах этой дисциплины: прыжках на батуте и двойном минитрампе. В общей сложности выступило более 120 спортсменов из пяти клубов.
На выходных в Тарту определялись лучшие прыгуны на батутах
Тарту представляли два клуба: SK Akros ja SK Biomechanics Group (BG).
Первыми в рамках чемпионата Тарту выступали юные спортсмены, участвовать могли представители всех клубов. В этот раз тройную победу одержали воспитанницы клуба BG: первое место у Кристин Арабеллы Оя, второе у Алисарийн Таммик и третье у Сары Мии Мумм. Среди мальчиков победа у Лаура Роси (SK Akros).
Затем вышли малыши, которых в этот раз было почти 30 человек. Ну а затем начались соревнования возрастных групп Кубка Эстонии, где отдельно провели и зачет города Тарту.
Тартуские спортсмены завоевали в общей сложности 20 медалей Кубка Эстонии, из которых 17 ушло клубу BG и три – клубу Akros.
Арабел Педосон и Аарон Кару (оба из клуба BG) сумели завоевать золотые дубли, то есть сразу две золотых медали в молодежном классе, в юниорском зачете это осуществил Тристан Мяэсепп (BG), а в классе чемпионов – Стен Пюви (BG).
С двумя медалями Кубка Эстонии домой уехал Рафаэль Кару (BG) (прыжки на батуте – второе место, двойной минитрамп – первое место) и Якоб Тикерпалу (BG) (пнрыжки на батуте – третье место, двойной минитрамп – второе место), а в классе чемпионов Сандра Сусанна Пеэтс (BG) (второе место в обеих дисциплинах).