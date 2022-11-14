Фото ⟩ Тяжелое ДТП: по вине пьяного водителя три человека попали в больницу

Авария произошла в 16:50 на пятом километре дороги Нооска – Вана-Нурси в волости Выру, где 19-летний молодой человек на пологом повороте не справился с управлением автомобилем Audi A6, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Место ДТП. Фото: PPA Lõuna prefektuur

Водитель был доставлен в Клинику Тартуского университета, а 20-летний и 19-летний пассажиры доставлены в Южно-Эстонскую больницу, сообщила полиция.

«Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе производства, но на данный момент известно, что все трое не были пристегнуты ремнями безопасности», – сообщила Lõuna-Eesti Postimees пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.