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Фото ⟩ Тяжелое ДТП: по вине пьяного водителя три человека попали в больницу

Арвед Брейдакс
Тяжелое ДТП: по вине пьяного водителя три человека попали в больницу
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Сильнее всего в ДТП пострадал сам водитель.
Сильнее всего в ДТП пострадал сам водитель. Фото: PPA Lõuna prefektuur

В воскресном в результате ДТП в Вырумаа пострадали трое молодых людей, один из них получил серьезные травмы.

Авария произошла в 16:50 на пятом километре дороги Нооска – Вана-Нурси в волости Выру, где 19-летний молодой человек на пологом повороте не справился с управлением автомобилем Audi A6, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.

Место ДТП.
Место ДТП. Фото: PPA Lõuna prefektuur

Водитель был доставлен в Клинику Тартуского университета, а 20-летний и 19-летний пассажиры доставлены в Южно-Эстонскую больницу, сообщила полиция.

«Точные обстоятельства ДТП будут установлены в ходе производства, но на данный момент известно, что все трое не были пристегнуты ремнями безопасности», – сообщила Lõuna-Eesti Postimees пресс-секретарь Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Рагне Кейск.

По словам Кейск, предоставленный Клиникой ТУ образец крови, взятый у получившего тяжелые травмы водителя Audi, показал, что водитель находился за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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