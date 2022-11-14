Полиция: ужесточение наказаний для владельцев собак не является решением проблемы

«Борьба с последствиями не является конструктивным решением, тем более, что невозможно заранее предсказать, может ли, почему и какая собака повести себя непредсказуемо в тех или иных ситуациях», — сказал BNS Иво Саарела, полицейский Йыгеваского района. Поэтому, по его словам, речь идет не столько об ужесточении штрафов и мер, сколько о том, чтобы сам владелец животного обеспечивал надзор за своим ним.

«Хозяин собаки обязан следить за ней таким образом, чтобы собака не нарушала порядок, никому не мешала и тем более не подвергала опасности чье-либо здоровье или имущество. Для этого хозяин должен при необходимости взять собаку на поводок, надеть на нее намордник, а если он хочет, чтобы собака могла свободно бродить по двору, территорию следует огородить или, например, установить по периметру территории радиозабор, который поможет ограничить перемещение собаки за пределы территории», – говорит Саарела.

По словам сотрудника региональной полиции, если в полицию поступает сообщение о том, что где-то есть бездомные собаки, эта информация передается в местное самоуправление, которое организует отлов бездомного животного. «Если где-то находится собака, которая в данный момент представляет непосредственную опасность для кого-то, патруль вмешивается, привлекая ловцов животных, и вместе мы стараемся устранить опасность как можно скорее», – сказал Саарела.