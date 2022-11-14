Недостаточный рост зарплаты: в Тарту может начаться забастовка

26 октября представители культурных учреждений приступили к обсуждению этого вопроса вместе с вице-мэром Леммитом Каплинским и главой департамента культуры Стеном Светляковым. Выяснилось, что к 2023 году можно ожидать что фонд оплаты труда вырастет таким образом: для работников культуры на должностях, требующих высшего образования, на 16,6 процента, для работников подведомственных городу учреждений, на 15 процентов, для вспомогательного персонала на 10,9 процента.

Точное распределение фонда заработной платы будет решаться руководителями самих учреждений. Можно предположить, что средний рост заработной платы составит около 15 процентов. Что это означает в евро? В этом году, например, средняя зарплата работника музеев истории города составляет 1048 евро, на 15 процентов, то есть на 150–160 евро, она увеличится к 2023 году. Для сравнения: государственная минимальная заработная плата работников культуры в следующем году вырастет с 1400 евро до 1600 евро.