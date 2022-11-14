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Недостаточный рост зарплаты: в Тарту может начаться забастовка

Райму Хансон
Недостаточный рост зарплаты: в Тарту может начаться забастовка
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Фото: Sille Annuk

Три с половиной недели назад представители Тартуской горуправы и горсобрания получили публичное обращение от сотрудников подведомственных учреждений в сфере культуры. Это было вызвано все возрастающей разницей в заработной плате в подведомственных городу учреждениях и в государственных культурных учреждениях, ставящей в неравное положение работников культуры, зарабатывающих на хлеб в подчинении городу. После обращения последовала консультация и опрос об удовлетворенности результатами.

26 октября представители культурных учреждений приступили к обсуждению этого вопроса вместе с вице-мэром Леммитом Каплинским и главой департамента культуры Стеном Светляковым. Выяснилось, что к 2023 году можно ожидать что фонд оплаты труда вырастет таким образом: для работников культуры на должностях, требующих высшего образования, на 16,6 процента, для работников подведомственных городу учреждений, на 15 процентов, для вспомогательного персонала на 10,9 процента.

Точное распределение фонда заработной платы будет решаться руководителями самих учреждений. Можно предположить, что средний рост заработной платы составит около 15 процентов. Что это означает в евро? В этом году, например, средняя зарплата работника музеев истории города составляет 1048 евро, на 15 процентов, то есть на 150–160 евро, она увеличится к 2023 году. Для сравнения: государственная минимальная заработная плата работников культуры в следующем году вырастет с 1400 евро до 1600 евро.

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