Недостаточный рост зарплаты: в Тарту может начаться забастовка

Три с половиной недели назад представители Тартуской горуправы и горсобрания получили публичное обращение от сотрудников подведомственных учреждений в сфере культуры. Это было вызвано все возрастающей разницей в заработной плате в подведомственных городу учреждениях и в государственных культурных учреждениях, ставящей в неравное положение работников культуры, зарабатывающих на хлеб в подчинении городу. После обращения последовала консультация и опрос об удовлетворенности результатами.
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26 октября представители культурных учреждений приступили к обсуждению этого вопроса вместе с вице-мэром Леммитом Каплинским и главой департамента культуры Стеном Светляковым. Выяснилось, что к 2023 году можно ожидать что фонд оплаты труда вырастет таким образом: для работников культуры на должностях, требующих высшего образования, на 16,6 процента, для работников подведомственных городу учреждений, на 15 процентов, для вспомогательного персонала на 10,9 процента.
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