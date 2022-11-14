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Все на каток! Ледовый парк Ласнамяэ открывает зимний сезон

rus.postimees.ee
Все на каток! Ледовый парк Ласнамяэ открывает зимний сезон
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Коньки.
Коньки. Фото: Toomas Huik

В воскресенье, 20 ноября в 13.00 начнет работать каток в парке Тондираба.

«В общей сложности в Таллинне откроется четыре ледовых катка, и я приглашаю всех жителей Таллинна посетить их. Важно отметить, что цены останутся такими же, как и в прошлом году. Прошлой зимой катки в Таллинне посетило более 113 тысяч человек. Я уверен, что и в этом году ледовые катки будут пользоваться большой популярностью», – сказал вице-мэр Таллинна Владимир Свет.

«Открывшийся в прошлом году ледовый парк Ласнамяэ за зимний сезон посетило более 20 тысяч человек и нынче мы также приглашаем всех желающих открыть сезон катания на льду. Ледовый каток в Ласнамяэ – это отличная возможность провести свободное время с семьей и друзьями. Я призываю всех быть активными в наступающем зимнем сезоне», — сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

В нынешнем сезоне стоимость посещения останется прежней. У самых активных любителей катания на коньках будет возможность приобрести абонемент, гарантирующий неограниченное посещение катка на весь сезон.

Руководитель ледового парка в Ласнамяэ Сильвер Уусталу: «Мы призываем все школы проводить свои занятия по физкультуре на свежем воздухе. Для школьных групп каток в парке Тондираба открыт в учебные дни с 08 до 17 часов бесплатно. Платить за прокат коньков нужно только в том случае, если у вас нет своих».

Ледовый каток в Ласнамяэ расположен в парке Тондираба, по адресу ул. Варраку, 18. Открытие сезона состоится 20 ноября в 13 часов. На открытии выступят фигуристы из школы Reval, а всем гостям будут предложены мини-блинчики от Kooker. В день открытия ледового парка первый час катания бесплатно. Подробную информацию о мероприятии можно получить здесь: https://bit.ly/3DI58BC.

Ледовый парк Ласнамяэ планирует и в этом году предлагать различные мероприятия для семей с детьми, поэтому стоит следить за расписанием и мероприятиями на домашней страничке парка.

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