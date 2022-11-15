Криштафович: избежать превращения G20 в G19 можно путем замены России на Украину

- К Эстонии прислушиваются сейчас и еще по одной причине. Хорошая репутация у нас имеется и из-за того, что почти 70 000 беженцев из Украины нашли приют в Эстонии. Всего через нас прошло более сотни тысяч украинских беженцев, и почти 70 000 человек из них сейчас здесь живут. Да, в Польше, например, счет принятым военным беженцам из Украины идет на миллионы, но наши показатели тоже впечатляют, если принимать во внимание размеры нашей страны. Четыре процента живущих сейчас в Эстонии людей являются вынужденными переселенцами из Украины.

Конечно, все это замечается нашими партнерами в Европейском союзе и НАТО. Поэтому можно не сомневаться, что ЕС и НАТО принимают во внимание наши оценки того, какими должны быть, например, санкции в отношении России, чтобы действительно оказать разрушительное влияние на режим Путина.

Также совершенно понятно, что все страны ЕС осознают, что в том случае, если российские удары по объектам критически важной инфраструктуры Украины будут вестись предстоящей зимой с нынешней интенсивностью, это вызовет еще более мощный приток украинских беженцев в Европу, с которым европейским государствам будет очень трудно справляться.