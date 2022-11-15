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Криштафович: избежать превращения G20 в G19 можно путем замены России на Украину

Павел Соболев
, журналист
Криштафович: избежать превращения G20 в G19 можно путем замены России на Украину
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  • Кувалда становится символом, которым российская власть пытается пугать свое же население
  • Война закончится, когда российские солдаты начнут погибать не от пуль, а от холода и голода
  • На саммите G20 только президент Индонезии имеет цель не раздражать Россию

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, юрист, гражданский активист Евгений Криштафович (Партия реформ) среди прочего ответил на вопросы, касающиеся влияния на ход боевых действий наступления зимы, а также возможных «оргвыводов», которые могут быть сделаны в отношении России на саммите G20 в Индонезии.

- Американский институт изучения войны считает, что уход российских военных из Херсона привел к расколу между сторонниками войны и Владимиром Путиным, так как отступление подорвало уверенность националистов в приверженности Путина своим обещаниям. По мнению экспертов, Путину все труднее умиротворять своих радикальных сторонников. Чем это грозит Путину? В самом ли деле в определенных кругах РФ возник запрос на «более сильного лидера»?

- У Кукрыниксов была картина «Конец», на которой были запечатлены последние дни гитлеровской ставки. Там в каком-то бункере сидели люди в нацистской форме, которые находились в абсолютном отчаянии. Вокруг них стояли бутылки из-под алкоголя, и один из этих людей был похож на Адольфа Гитлера. Думаю, что в очень похожем состоянии сейчас находятся те люди, которых принято считать окружением Владимира Путина.

Людям в этом окружении предельно понятно, что ситуацию они не контролируют. Она может в любой момент взорваться внутри самой России. И взрывная волна, конечно, накроет это путинское окружение. Когда эти люди начинают думать, как же им добиться возвращения контроля над ситуацией, они сбиваются на нечто вроде жестов отчаяния.

Одним из таких жестов стала вот эта история с убийством предполагаемого бывшего бойца ЧВК «Вагнер», которое стоящие за ним силы называют казнью. Конечно, это была не казнь, а именно убийство, совершенное с особой жестокостью. Человека, предположительно воевавшего в Украине в составе ЧВК «Вагнер», оказавшегося в украинском плену и каким-то образом снова попавшего к вагнеровцам, убили ударами кувалды по голове. Запись убийства выложили в открытый доступ, а глава этой группировки, во всяком случае косвенно, подтвердил и подлинность записи, и причастность ЧВК «Вагнер» к этому убийству.

Все это является прямым сигналом обществу, что для защиты своих интересов эта группировка и силы, которые за ней стоят, готовы использовать уже самые неконвенциональные методы. Эти методы будут применяться для того, чтобы максимально запугать людей, которые воюют на стороне этих же самых вагнеровцев и которые в очень больших количествах совсем не лояльны по отношению к своему командованию.

Прекрасно известно, что потери убитыми со стороны России в последнее время заметнее всего растут за счет «новомобилизованных». У родных и друзей погибающих, просто у тех людей, которые понимают, что они сами могут быть мобилизованы, начинает расти сильное недовольство властью. Эта энергия недовольства никуда не девается, она накапливается и накапливается, и это понимают Путин и люди в его окружении. Они понимают, что однажды это недовольство по ним ударит. Они не знают, когда точно это произойдет, но чувствуют, что это может случиться очень скоро.

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что западным союзникам Киева пора совместно сформулировать новый образ мышления в вопросе о том, как помогать Украине и как осуществлять давление на Россию. Рейнсалу подчеркнул, что Украина нуждается в помощи не для того, чтобы пережить зиму, а чтобы быстрее выиграть войну, в силу чего Украине прямо сейчас необходима еще большая военная помощь. В мире признают, что Балтийские страны до войны едва ли не точнее всех оценивали масштаб исходящих от России рисков. Можно ли в связи с этим надеяться, что призыв Рейнсалу найдет отклик?

- К Эстонии прислушиваются сейчас и еще по одной причине. Хорошая репутация у нас имеется и из-за того, что почти 70 000 беженцев из Украины нашли приют в Эстонии. Всего через нас прошло более сотни тысяч украинских беженцев, и почти 70 000 человек из них сейчас здесь живут. Да, в Польше, например, счет принятым военным беженцам из Украины идет на миллионы, но наши показатели тоже впечатляют, если принимать во внимание размеры нашей страны. Четыре процента живущих сейчас в Эстонии людей являются вынужденными переселенцами из Украины.

Конечно, все это замечается нашими партнерами в Европейском союзе и НАТО. Поэтому можно не сомневаться, что ЕС и НАТО принимают во внимание наши оценки того, какими должны быть, например, санкции в отношении России, чтобы действительно оказать разрушительное влияние на режим Путина.

Также совершенно понятно, что все страны ЕС осознают, что в том случае, если российские удары по объектам критически важной инфраструктуры Украины будут вестись предстоящей зимой с нынешней интенсивностью, это вызовет еще более мощный приток украинских беженцев в Европу, с которым европейским государствам будет очень трудно справляться.

Естественным образом возникает вопрос, как можно добиться того, чтобы российские артиллерия и авиация не достигали украинских энергообъектов. События и на юге, и на востоке Украины показывают, что российские силы не собираются прекращать бомбить украинские электростанции и прочие сооружения, от которых зависит, будут ли тепло и свет в домах украинцев. Предотвратить гуманитарную катастрофу можно только двумя способами: или закрыв украинское небо, что означает лобовое столкновение России и НАТО, или поставляя еще более эффективное оружие, чем то, что поставлялось до сих пор. В том числе — ракеты большей дальности.

Кажется, страны НАТО начинают приходить к консенсусу в вопросе о том, что Украине действительно надо поставлять оружие более мощных типов. Только таким образом можно сохранить тепло в домах украинцев предстоящей зимой, а также не допустить возникновения новой волны украинских беженцев в Европе.

- Британская разведка сообщает, что зима изменит условия войны как для российских, так и для украинских войск. Недостаточно хорошо экипированные подразделения с большой долей вероятности могут пострадать от холодов; кроме того, почти вдвое сокращается период времени, в течение которого можно спасти тяжелораненого солдата. Часто говорится о том, что, например, те подразделения, которые РФ комплектует из мобилизованных, экипированы крайне плохо. Можно ли в связи с этим предположить, что наступление зимы именно в военном плане становится козырем в руках Украины и большой проблемой для России?

- Я практически убежден в этом. Вчера мне попалась в интернете картинка, на которой были изображены Зеленский и Путин, и при этом сравнивалось, сколько стоит их одежда. Зеленский был сфотографирован в Херсоне в куртке за триста евро и в ботинках за сто евро, и тут же была фотография Путина в куртке за 23 000 евро. И все остальные вещи на нем были тоже дизайнерские, от западных люксовых брендов. То есть его гардероб никак не был примером импортозамещения.

Если же посмотреть не на двух главнокомандующих, а на то, в чем воюют солдаты их армий, то мы увидим украинского солдата в современной и качественной экипировке, которую в Украине почему-то никто не разворовал, и непонятно во что наряженного российского мобилизованного. Не стоит надеяться, что российская пропаганда как-то сможет скрыть этот контраст. Скрыть его от российского общества просто невозможно, потому что огромное количество людей в России столкнулось с нуждой взять кредит под грабительские проценты для покупки мобилизованным более-менее приличного обмундирования.

Лишь в течение какого-то недолгого времени у российской власти может получаться запугивать население тем, что российская тюрьма все-таки более страшна, чем передовая в Украине, что, мол, на войне есть немало шансов, что пронесет. Однако когда тем же мобилизованным станет ясно, что погибнуть на войне они могут с одинаковой вероятностью как от пули, так и от холода или голода, устрашающая пропаганда работать перестанет. Причем смертельной пулей может быть и та, что будет выпущена своими же заградотрядами. И вот когда понимание всего этого придет к большей части россиян, тогда эта война может закончиться.

- Politico пишет, что президент Индонезии Джоко Видодо призывает западных лидеров смягчить критику действий РФ в Украине в попытке избежать завершения саммита G20 без совместного заявления. Утверждается, что чиновники многих стран находятся под давлением властей Индонезии, которые призывают их «проявить гибкость» и смягчить риторику, чтобы Москва, которую на саммите представляет Сергей Лавров, согласовала итоговое коммюнике. Может ли G20 по итогам этого саммита превратиться в G19? Кроме Видодо кому-то еще нужна подпись Лаврова под совместным заявлением участников саммита?

- Думаю, что никому она больше не нужна. Президента Индонезии понять можно, поскольку он видит ситуацию так, что Украина от него далеко, а Россия в некотором роде чуть поближе. Ну, в том смысле, что ему хочется найти какое-то дипломатическое решение, которое бы устроило более важного для него партнера. То есть Россию, а не Украину. Но я очень сильно подозреваю, что больше никто из участников этого саммита не будет исходить из такой же логики.

Что же касается предложений сократить формат G20 до формата G19, то у меня есть альтернативное предложение. Организация может продолжать работать в формате G20, при этом в составе участников этой организации нужно просто заменить Россию на Украину.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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