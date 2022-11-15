Криштафович: избежать превращения G20 в G19 можно путем замены России на Украину

- К Эстонии прислушиваются сейчас и еще по одной причине. Хорошая репутация у нас имеется и из-за того, что почти 70 000 беженцев из Украины нашли приют в Эстонии. Всего через нас прошло более сотни тысяч украинских беженцев, и почти 70 000 человек из них сейчас здесь живут. Да, в Польше, например, счет принятым военным беженцам из Украины идет на миллионы, но наши показатели тоже впечатляют, если принимать во внимание размеры нашей страны. Четыре процента живущих сейчас в Эстонии людей являются вынужденными переселенцами из Украины.
Конечно, все это замечается нашими партнерами в Европейском союзе и НАТО. Поэтому можно не сомневаться, что ЕС и НАТО принимают во внимание наши оценки того, какими должны быть, например, санкции в отношении России, чтобы действительно оказать разрушительное влияние на режим Путина.
Также совершенно понятно, что все страны ЕС осознают, что в том случае, если российские удары по объектам критически важной инфраструктуры Украины будут вестись предстоящей зимой с нынешней интенсивностью, это вызовет еще более мощный приток украинских беженцев в Европу, с которым европейским государствам будет очень трудно справляться.
Естественным образом возникает вопрос, как можно добиться того, чтобы российские артиллерия и авиация не достигали украинских энергообъектов. События и на юге, и на востоке Украины показывают, что российские силы не собираются прекращать бомбить украинские электростанции и прочие сооружения, от которых зависит, будут ли тепло и свет в домах украинцев. Предотвратить гуманитарную катастрофу можно только двумя способами: или закрыв украинское небо, что означает лобовое столкновение России и НАТО, или поставляя еще более эффективное оружие, чем то, что поставлялось до сих пор. В том числе — ракеты большей дальности.