Студия Postimees: превратятся ли недавние радикальные сторонники Путина в его врагов?

- Глава МИДа Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что западным союзникам Киева пора совместно сформулировать новый образ мышления в вопросе о том, как помогать Украине и как осуществлять давление на Россию. Рейнсалу подчеркнул, что Украина нуждается в помощи не для того, чтобы пережить зиму, а чтобы быстрее выиграть войну, в силу чего Украине прямо сейчас необходима еще большая военная помощь. В мире признают, что Балтийские страны до войны едва ли не точнее всех оценивали масштаб исходящих от России рисков. Можно ли в связи с этим надеяться, что призыв Рейнсалу найдет отклик?

- Британская разведка сообщает, что зима изменит условия войны как для российских, так и для украинских войск. Недостаточно хорошо экипированные подразделения с большой долей вероятности могут пострадать от холодов; кроме того, почти вдвое сокращается период времени, в течение которого можно спасти тяжелораненого солдата. Часто говорится о том, что, например, те подразделения, которые РФ комплектует из мобилизованных, экипированы крайне плохо. Можно ли в связи с этим предположить, что наступление зимы именно в военном плане становится козырем в руках Украины и большой проблемой для России?

- Politico пишет, что президент Индонезии Джоко Видодо призывает западных лидеров смягчить критику действий РФ в Украине в попытке избежать завершения саммита G20 без совместного заявления. Утверждается, что американские, европейские, австралийские, канадские и японские чиновники находятся под давлением властей Индонезии, которые призывают их «проявить гибкость» и смягчить риторику, чтобы Москва, которую на саммите представляет глава МИДа Сергей Лавров, согласовала итоговое коммюнике. Кроме Видодо кому-то еще нужна подпись Лаврова под совместным заявлением участников саммита?