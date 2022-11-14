Петерсон: больные диабетом получат 90% скидку на глюкометры

Министр Петерсон отметил 30-летие Эстонской диабетической ассоциации и сказал, что таких организаций-долгожителей не так много. Среди выживших выделяются организации, представляющие интересы пациентов, а особенно Эстонская диабетическая ассоциация.

«Деятельность Диабетической ассоциации крайне важна для улучшения системы нашей больничной кассы и здравоохранения, а также для улучшения жизни людей с диабетом, – сказал министр Пеэп Петерсон. – Я знаю, что Диабетическая ассоциация заботится о благополучии больных диабетом и о том, что в Эстонии они получают качественное лечение и консультации. Благодарю за то, что вы поддерживали напряжение и не позволяли министерству или больничной кассе не принимать необходимые решения».

Однако, по словам министра Пеэпа Петерсона, многое еще предстоит сделать в области укрепления здоровья и, прежде всего, в профилактике диабета 2 типа. «Мы должны больше работать вместе в будущем, чтобы лучше информировать людей о рисках возникновения диабета из-за образа жизни. Чтобы люди понимали, что это за болезнь и как ее предотвратить, пока не стало слишком поздно», — сказал министр Петерсон.