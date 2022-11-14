По случаю 30-летнего юбилея Эстонской диабетической ассоциации, министр здравоохранения и труда Пеэп Петерсон отметил, что необходимо подробнее объяснять людям риски возникновения диабета, исходящие из образа жизни.
Петерсон: больные диабетом получат 90% скидку на глюкометры
Министр Петерсон отметил 30-летие Эстонской диабетической ассоциации и сказал, что таких организаций-долгожителей не так много. Среди выживших выделяются организации, представляющие интересы пациентов, а особенно Эстонская диабетическая ассоциация.
«Деятельность Диабетической ассоциации крайне важна для улучшения системы нашей больничной кассы и здравоохранения, а также для улучшения жизни людей с диабетом, – сказал министр Пеэп Петерсон. – Я знаю, что Диабетическая ассоциация заботится о благополучии больных диабетом и о том, что в Эстонии они получают качественное лечение и консультации. Благодарю за то, что вы поддерживали напряжение и не позволяли министерству или больничной кассе не принимать необходимые решения».
Однако, по словам министра Пеэпа Петерсона, многое еще предстоит сделать в области укрепления здоровья и, прежде всего, в профилактике диабета 2 типа. «Мы должны больше работать вместе в будущем, чтобы лучше информировать людей о рисках возникновения диабета из-за образа жизни. Чтобы люди понимали, что это за болезнь и как ее предотвратить, пока не стало слишком поздно», — сказал министр Петерсон.
Хотя диабет нельзя вылечить, его можно эффективно контролировать благодаря лекарствам и медицинскому оборудованию, которые больничная касса помогает приобретать людям. С этого года те, у кого есть медицинская страховка и кто страдает диабетом 1 типа, будут получать датчики и глюкометры, которые передают показания уровня сахара в крови прямо на смартфон со скидкой 90 процентов. Министр подтвердил, что со следующего года планируется расширить доступность помповой инсулинотерапии, предоставив льготную помповую инсулинотерапию для молодых людей до 26 лет с диабетом 1 типа.
По данным Института развития здоровья, в 2021 году в Эстонии был диагностирован диабет впервые у 5876 человек. Из них около 93 процентов имеют диабет 2 типа, развившийся в течение жизни – 95 процентов случаев диагностированы у людей в возрасте 45 лет и старше. Основными факторами риска развития сахарного диабета 2 типа являются наследственность, т.е. наличие сахарного диабета у близких родственников, ожирение, метаболический синдром: превышение нормы уровня жиров в крови, повышенное артериальное давление, ожирение в талии, повышенный уровень сахара в крови и диабет возникающий у женщин во время беременности.
По данным Эстонской диабетической ассоциации, в Эстонии проживает более 70 000 больных диабетом. Более полумиллиарда человек во всем мире страдают сахарным диабетом.