Пн, 14.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Следующий парад в честь Дня независимости пройдет в Таллинне

Postimees
Следующий парад в честь Дня независимости пройдет в Таллинне
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Парад в честь Дня независимости Эстонии на площади Вабадузе в 2019 году.
Парад в честь Дня независимости Эстонии на площади Вабадузе в 2019 году. Фото: Mihkel Maripuu

Президент Республики Алар Карис выразил желание, чтобы парад в честь Дня независимости 2023 года прошел в Таллинне.

Об этом офис президента проинформировал командующего силами обороны Мартина Херема, министра обороны Ханно Певкура и мэра Таллинна Михаила Кылварта.

«Как высший руководитель национальной обороны, Президент Республики желает, чтобы в 2023 году парад, посвященный годовщине Эстонской Республики, состоялся 24 февраля в Таллинне», – говорится в письме, направленном канцелярией президента.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх