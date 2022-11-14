Президент Республики Алар Карис выразил желание, чтобы парад в честь Дня независимости 2023 года прошел в Таллинне.
Следующий парад в честь Дня независимости пройдет в Таллинне
Следующий парад в честь Дня независимости пройдет в Таллинне
Об этом офис президента проинформировал командующего силами обороны Мартина Херема, министра обороны Ханно Певкура и мэра Таллинна Михаила Кылварта.
«Как высший руководитель национальной обороны, Президент Республики желает, чтобы в 2023 году парад, посвященный годовщине Эстонской Республики, состоялся 24 февраля в Таллинне», – говорится в письме, направленном канцелярией президента.
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