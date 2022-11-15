Предпринимателя возмутил размер штрафа за переход на универсальную услугу

По словам руководителя тартуской автомастерской Entar Auto Энна Каарна, он был шокирован, увидев на домашней странице Eesti Energia предложение по переходу на универсальную услугу. Для такого перехода предприятию придется заплатить неустойку в размере 15 000 евро.

Несколько месяцев назад, когда насчет универсальной услуги еще не было никакой конкретики, авторемонтная мастерская выбрала пакет с фиксированной на три года ценой. «Выбор пакета совпал с самым неблагоприятным периодом в августе, когда цены на электроэнергию взмыли до небес, и нам предложили договор с ценой около 31 цента за кВт*ч», – рассказал Каарна.

«К сожалению, я ничего не спросил о неустойке, – продолжает предприниматель. – Но на тот момент особого выбора не было, потому что нам уже за август грозил непомерно большой счет за электроэнергию, хотя мы и сумели ощутимо сократить потребление».

В августе в политических кругах касательно универсальной услуги царила полная неопределенность. Еще на второй неделе сентября министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван (партия «Отечество») говорил, что, если универсальная услуга и будет распространяться на предприятия, то им она может обойтись дороже, чем бытовым потребителям. Поэтому многие бизнесмены и были вынуждены сделать этот выбор, зафиксировав цену на продолжительный период. На зиму предрекали еще более крутую траекторию роста.