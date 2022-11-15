Закон не гарантирует, что бизнес-клиенты могут, как и бытовые потребители, перейти на универсальную услугу без уплаты неустойки. Предприниматели, которые в последние месяцы заключили фиксированный долгосрочный договор с высокой ценой, не могут бесплатно перейти на более дешевую универсальную услугу.
Предпринимателя возмутил размер штрафа за переход на универсальную услугу
По словам руководителя тартуской автомастерской Entar Auto Энна Каарна, он был шокирован, увидев на домашней странице Eesti Energia предложение по переходу на универсальную услугу. Для такого перехода предприятию придется заплатить неустойку в размере 15 000 евро.
Несколько месяцев назад, когда насчет универсальной услуги еще не было никакой конкретики, авторемонтная мастерская выбрала пакет с фиксированной на три года ценой. «Выбор пакета совпал с самым неблагоприятным периодом в августе, когда цены на электроэнергию взмыли до небес, и нам предложили договор с ценой около 31 цента за кВт*ч», – рассказал Каарна.
«К сожалению, я ничего не спросил о неустойке, – продолжает предприниматель. – Но на тот момент особого выбора не было, потому что нам уже за август грозил непомерно большой счет за электроэнергию, хотя мы и сумели ощутимо сократить потребление».
В августе в политических кругах касательно универсальной услуги царила полная неопределенность. Еще на второй неделе сентября министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван (партия «Отечество») говорил, что, если универсальная услуга и будет распространяться на предприятия, то им она может обойтись дороже, чем бытовым потребителям. Поэтому многие бизнесмены и были вынуждены сделать этот выбор, зафиксировав цену на продолжительный период. На зиму предрекали еще более крутую траекторию роста.
А теперь Каарна видит, что из-за огромного штрафа он не может выбрать универсальную услугу и ему придется оплачивать счета, которые будут почти вдвое превышать стоимость универсальной услуги и текущую биржевую цену.
Eesti Energia признает, что это не единственный клиент, столкнувшийся с такой проблемой. Член правления энергетической компании Агнес Роос пояснила, что, поскольку в случае договоров с фиксированной ценой финансовые операции были совершены наперед, то при переходе на универсальную услугу бизнес-потребители должны исходить из условий текущего договора на электроэнергию.
«Если летом клиент заключил с нами трехлетний договор на закупку 250 МВт*ч по базовой цене 26–27 центов за кВт*ч, то мы для него этот объем электроэнергии на рынке и закупили. К настоящему времени цены на электроэнергию упали, и если сейчас потребитель расторгнет договор, то нам придется продать оставшееся электричество по текущей рыночной цене. По сравнению с августом и сентябрем цена упала на 8–9 центов за кВт*ч, что приводит к прямым убыткам, в данном случае в размере более 20 000 евро», – описывает сложившуюся ситуацию Роос.
По словам советника по связям с общественностью Министерства экономики и коммуникаций Кадри Лаубе, избежать уплаты неустойки не получится, потому что продавцы электроэнергии осуществляют инвестиции в том числе и за счет долгосрочных фиксированных договоров, которые гарантируют им необходимый для инвестирования стабильный денежный поток.
«Размеры штрафов за расторжение договора с продавцом электроэнергии очень разнятся. Они зависят от продолжительности действия договора, цены на электроэнергию, закупаемого объема и прочих обстоятельств», – пояснила Лаубе.