Мнение ⟩ Как учить людей в окнах

Тут я снова буду на стороне онлайн. Аргумент справедлив, но это не значит, что плох онлайн. Это значит, что плох сам формат контрольной или экзамена. Если учеба заключается в том, чтобы много зазубрить или решать задачки, тогда проверка возможна только с помощью следящей программы. Что, кстати, тоже вариант.
Однако намного полезнее такие задания, которые: а) тяжело передать кому-то, чтобы этот кто-то помог его сделать; б) легко проверить преподавателю. Представьте, например, страницу художественного текста, где нужно найти хотя бы два силлогизма и одно правило вывода (modus ponens). Тому, кто плохо учил логику, в этот момент нелегко запросить помощь, а тем более «переписать» подсказанное. В то же время проверять это задание очень легко. Можно предложить и более творческие задания с индивидуальными решениями, чей процесс может доставить удовольствие, если знаешь. Не говоря уже о том, что задания могут быть и групповыми. Уметь работать в команде – полезный навык.
Безусловный плюс онлайн-образования состоит в том, что в одном классе встречаются люди, разбросанные по планете. В наше время, когда мало кто из нас знает, где окажется завтра, такие регулярные встречи являются не только интеллектуальным, но и психологическим подспорьем.
И, конечно же, у онлайн-образования есть один очевидный и существенный минус. Люди на экране – это не то же самое, что живые люди рядом. Слова – это далеко не все, в чем мы нуждаемся, когда общаемся друг с другом. И если для образования слов, может, и достаточно, то для ощущения себя в компании единомышленников нужно хотя бы иногда встречаться «в реальной жизни». Дай бог, чтобы мы все, студенты и учителя, кого разбросало по миру, встретились и обнялись однажды, как делали это в менее турбулентные времена!
Юлия Горбатова – кандидат философских наук, специалист по теории аргументации и критическому мышлению. До осени 2020 года работала в Высшей школе экономики в Москве. Сейчас преподает в Свободном университете (Рига) и других проектах онлайн-образования.