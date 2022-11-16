Мнение ⟩ Как учить людей в окнах

Во-вторых, серьезным аргументом против занятий онлайн стало утверждение, что так труднее оценить вовлеченность студентов. Как было раньше? Выцепил кого-нибудь, на кого глаз упал, спросил и понимаешь, в теме он или нет. Или, что совсем хорошо, все студенты активные, наперебой что-то кричат. Сразу видно, что вовлеченность хорошая. А что можно понять онлайн, когда преподаватель взирает лишь на безучастные черные окошки – большинство не включает камеру, поэтому людей и не видать.

Но это не значит, что онлайн мешает оценить вовлеченность. Напротив, он облегчает эту задачу. Достаточно добавить несколько контрольных опросов («квизов»), и вы узнаете: а) сколько людей реально присутствует; б) что нужно еще раз объяснить. Никакая процедура в аудитории этого не может, кроме самостоятельной работы, но эти «формы контроля» съедают очень много времени, а опросы занимают несколько минут каждый и тут же выдают результат. У студентов также появляется возможность задавать вопросы письменно, а значит – не прерывая мысль преподавателя, зато с гарантией, что вопрос будет услышан. И ответ на него поможет многим. Ведь не каждый, кто чего-то не понял, будет задавать вопрос.