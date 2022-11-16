В адском котле Мариуполя: побывавший в плену «азовец» Лев Пашко вспоминает начало войны

– Мы прибыли в Мариуполь, когда ожидали, что по трассе из Бердянска должна была двигаться российская БТГр (Батальонная тактическая группа – временное формирование, собранное из разных подразделений для выполнения конкретной боевой задачи – прим. ред.). В составе своей группы я должен был завязать бой и отступить в город. В итоге БТГр так и не пришла. Мы просто прикрывали отступление сил из Бердянска и еще откуда-то. В Мариуполь зашли последними. Занялись инженерными сооружениями, рекогносцировкой и прочим. Заняли оборону в районе аэропорта. Первые пару дней у нас вообще было тихо.

– Первый бой был очень странным. Как пишут в учебниках, разведка боем – это крайняя мера, но русские постоянно делали это, теряя технику и людей. Но своих целей частично достигали. Выехала на нас танковая рота, около десяти танков приблизительно, начали вести огонь. В первом же бою мы подбили четыре танка. Помню, наблюдал в оптику, как танки разносят наши позиции, но мои бойцы продолжают отстреливаться. Я никак не мог понять почему. Оказалось, что первое время они вели огонь бронебойными боеприпасами, которые просто пробивали здания и большого вреда не наносили. В том бою мы поняли, что танки подбить не так-то просто. Мы их подбиваем, а они убегают, потом снова и снова. Было ощущение, что они заколдованы. Потом был ранен наш командир батальона, и я заместил его, дальше выполняя функции исполняющего обязанности командира батальона.