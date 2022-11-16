Впервые я увидел этого парня из полка специального назначения «Азов» на передовой в районе ныне оккупированного города Светлодарска Донецкой области. Тогда, в 2019-м, он был старшим солдатом (то же, что ефрейтор и капрал в армиях других стран). Сегодня киевлянин Лев Пашко – Герой Украины, лейтенант национальной гвардии. Лев стал «азовцем», когда ему исполнилось восемнадцать. Сейчас бойцу двадцать три, и за пять лет он увидел столько, что и врагу не пожелаешь.
В адском котле Мариуполя: побывавший в плену «азовец» Лев Пашко вспоминает начало войны
В начале российского вторжения Лев был в числе защитников Мариуполя и позже попал на «Азовсталь». Боец выжил, но был тяжело ранен и прошел через плен. Лев Пашко был одним из 215 украинских военных, которых обменяли на пророссийского политика и «кума Путина» Виктора Медведчука. Сейчас Лев реабилитируется в Киевском госпитале. В перерыве между операциями Rus.Postimees удалось поговорить с ним о том, что происходило в Мариуполе в первые дни вторжения России.
– Лев, как ты и твое подразделение встретили 24 февраля?
– Одна из задач нашего полка – охрана побережья Азовского моря в районе Мариуполя. Ожидалось, что мы будем отбивать атаку противника с моря, ждали десант. 24-го числа я вернулся со смены, где мы развернули пункт управления и наладили связь, и лег спать. Мой сослуживец будит меня в четыре утра и говорит: вставай, Путин объявил нам войну. Я говорю: какая война, дай мне поспать. Проходит буквально минут 15–20, и уже истребители летят, ракеты рвутся, начинается полная неразбериха. Все телеграм-каналы сразу форсируют новости, что «Харькова больше нет», «Днепра больше нет», ничего больше нет.
Большинство наших бойцов из этих городов. А надо и задачу выполнять, и о родственниках думать. На начальном этапе мы проиграли информационную войну. Командир роты собрал подразделение и объяснил, что этого не может быть чисто физически. Захватить миллионный город – это не пальцами щелкнуть. Все выдохнули.
– Начали готовиться к высадке вражеского десанта?
– Мы прибыли в Мариуполь, когда ожидали, что по трассе из Бердянска должна была двигаться российская БТГр (Батальонная тактическая группа – временное формирование, собранное из разных подразделений для выполнения конкретной боевой задачи – прим. ред.). В составе своей группы я должен был завязать бой и отступить в город. В итоге БТГр так и не пришла. Мы просто прикрывали отступление сил из Бердянска и еще откуда-то. В Мариуполь зашли последними. Занялись инженерными сооружениями, рекогносцировкой и прочим. Заняли оборону в районе аэропорта. Первые пару дней у нас вообще было тихо.
– Но потом русские пришли?
– Первый бой был очень странным. Как пишут в учебниках, разведка боем – это крайняя мера, но русские постоянно делали это, теряя технику и людей. Но своих целей частично достигали. Выехала на нас танковая рота, около десяти танков приблизительно, начали вести огонь. В первом же бою мы подбили четыре танка. Помню, наблюдал в оптику, как танки разносят наши позиции, но мои бойцы продолжают отстреливаться. Я никак не мог понять почему. Оказалось, что первое время они вели огонь бронебойными боеприпасами, которые просто пробивали здания и большого вреда не наносили. В том бою мы поняли, что танки подбить не так-то просто. Мы их подбиваем, а они убегают, потом снова и снова. Было ощущение, что они заколдованы. Потом был ранен наш командир батальона, и я заместил его, дальше выполняя функции исполняющего обязанности командира батальона.
– Как вы пробивались к «Азовстали»?
– Противник нас окружил. Маршрут на «Азовсталь» находился в тылу противника, который пошел на штурм одного из наших опорных пунктов, и это было успешно. Связь с тем районом прервалась. Мы пытались восстановить связь, возобновить линию обороны, по новой перестроиться. На одном из участков мы обнаружили большую бронегруппу противника – более 10 единиц танков, 5 БМП, много живой силы. Ситуация складывалась не в нашу пользу. Вечером я связался с Редисом (Денис Прокопенко, командир полка «Азов» – прим. ред.), и мы получили приказ идти на прорыв.
С горем пополам это все организовали. Многие из нас были легко ранены по нескольку раз. Но мы возвращались на позиции, а контузию вообще за ранение не считали. Если ты можешь стоять на ногах, просто берешь автомат и идешь на позиции. Транспорта на всех не хватает, поэтому остается пешая группа – больше сотни человек.
Мы пошли на прорыв, и нас обнаружил беспилотник. Как говорится по всем законам жанра, «все пошло не по плану с самого начала». Нас начали обстреливать РСЗО (Реактивные системы залпового огня «Град», «Смерч» – прим. ред.), минометы, ствольная артиллерия.
Мы прорвались до берега реки с пешей группой. Встал вопрос, как преодолевать реку, потому что уже рассвело. С таким количеством людей сделать это по мосту было уже невозможно. Идти вброд тоже отказались. В последний момент нашли спасательную надувную шлюпку, натянули переправу и в первую очередь переправили раненых, потом остальных. Когда дошла очередь до нас, мы попали под плотный артобстрел, и я тогда получил ранение.
– Расскажи, как это было.
– Меня и еще несколько человек долго не могли эвакуировать. Шел плотный артиллерийский огонь. Я подумал, что мне оторвало ногу – как-то она неестественно лежала. По рации передал, что мы ранены, находимся там-то и там-то, мы под огнем. По всем протоколам нас нельзя было эвакуировать, потому что под огонь могли попасть здоровые бойцы.
В какой-то момент я начал «отъезжать». Несмотря на то что я наложил два турникета, кость была раздроблена, кровотечение продолжалось. Я тогда да подумал, что нас никогда отсюда не заберут, и сказал: «Командир первым заходит, последним выходит. Слава Украине!», и выключил рацию. У меня была командирская рация, поэтому противнику могли попасть все наши переговорные частоты, поэтому я выбросил рацию в реку.
Но тут появляются парни, которые под обстрелами гребут к нам на лодке и перебрасывают меня туда. Потом меня взвалили на плечи – уже не помню, сколько он меня тащил. На пути к «Азовстали» попадали под минометный обстрел, под стрелковый, гранатометный, под что только не попали. После этого я оказался на «Железяке», это госпиталь на заводе в бункере.
Первое, что я сказал врачам: вы что, из Днепра прилетели на вертолетах? Те говорят: да. А я им сказал: ну вы и идиоты (смеется). Потом был наркоз, и я не помню ничего. Потом я узнал, что Редис дал приказ меня эвакуировать вертолетом, который, конечно, не прилетел.
– У вас были пленные российские солдаты. Вы их с собой не забрали?
– Забирать их с собой мы не планировали, даже на своих не хватало места. Расстреливать – тоже не вариант, мы соблюдаем международные конвенции обращения с военнопленными. Мы их просто собрали в одно место и сказали, что через два часа они могут выходить. Они были с завязанными глазами и связанными руками. Я так понимаю, потом они вышли.
– Как они попадали к вам?
– Кто-то в результате боев, кто-то сдавался сам. Один к нам попал, потому что потерялся, просто заехал не туда. Чужой город, местности не знают, такое бывает.
– Что было на «Железяке», в том бункере, который был у вас в качестве госпиталя?
– Пока я там лежал, туда три раза попадала авиабомба. Там было настоящее чистилище. Количество раненых не просто большое – госпиталь трещал по швам. Сидели друг у друга на головах, операции проводились в коридорах. Нехватка простых медикаментов, не говоря уже об антибиотиках, не хватало банально перевязочного материала. Спустя какое-то время перевязку мне делали уже эластичным бинтом, который просто стирали. Многие медики, которые меня спасали, сейчас находятся в плену.
Лев Пашко
• 1999, 21 мая – родился в Киеве.
• 2017 – поступил в полк специального назначения Национальной гвардии Украины «Азов».
• 2022, 21 марта – назначен врио командира второго батальона полка «Азов».
• 2022, 25 марта – Указом Президента Украины награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Присвоено воинское звание – лейтенант.
• 2022, 17 апреля – Указом Президента Украины присвоено звание Героя Украины.