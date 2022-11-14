В полдень понедельника останки, извлеченные из братской могилы на горе Вийратси, были захоронены на кладбище Колга-Яани. Свое место упокоения нашли останки почти четверти тысячи человек, службу провел пастор Пеэтер Партс.
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Галерея ⟩ Останки из советской братской могилы перезахоронили в Колга-Яани
Останки из советской братской могилы перезахоронили в Колга-Яани
По количеству жертв братская могила Вийратси является крупнейшей из раскопанных братских могил времен Второй мировой войны в Эстонии, хотя надпись на бетонном памятнике на горе Вийратси гласила, что там похоронено всего шесть советских солдат. В большинстве случаев число павших было сильно преувеличено в случае с советскими памятниками, а часто под ними вообще никого не хоронили. Вийратси в этом смысле является прецедентом, поскольку в общей сложности по найденным скелетам были установлены останки нескольких сотен человек.