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Галерея ⟩ Останки из советской братской могилы перезахоронили в Колга-Яани

Маргус Хаав Эльмо Рийг
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Останки из советской братской могилы перезахоронили в Колга-Яани
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Фото: Elmo Riig / Sakala

В полдень понедельника останки, извлеченные из братской могилы на горе Вийратси, были захоронены на кладбище Колга-Яани. Свое место упокоения нашли останки почти четверти тысячи человек, службу провел пастор Пеэтер Партс.

По количеству жертв братская могила Вийратси является крупнейшей из раскопанных братских могил времен Второй мировой войны в Эстонии, хотя надпись на бетонном памятнике на горе Вийратси гласила, что там похоронено всего шесть советских солдат. В большинстве случаев число павших было сильно преувеличено в случае с советскими памятниками, а часто под ними вообще никого не хоронили. Вийратси в этом смысле является прецедентом, поскольку в общей сложности по найденным скелетам были установлены останки нескольких сотен человек.

«Оказалось, что там похоронено более 240 человек, больше, чем на кладбище Раади в Тарту, и это делает братскую могилу Вийратси крупнейшей братской могилой жертв Второй мировой войны», – сказал волостной старейшина Вильянди Алар Кару.

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