Автомат в руках держать и от пули погибать учат в школе, учат в школе, учат в школе

Прежде всего, вызывает серьезные возражения инициатива повально трудоустроить в школу людей без педагогического образования и опыта, зато со свежим опытом войны и весьма вероятным посттравматическим стрессовым расстройством («украинский синдром» не заставит себя ждать – как прежде «афганский» или «чеченский»). Но в остальном о положении дел с «военной подготовкой» Сергей Миронов осведомлен хуже, чем Валерий Герасимов, первый заместитель министра обороны, которому лидер «эсеров» направил письмо с предложением вернуть в школы НВП. Герасимову хотя бы известна цифра «140 часов» – то есть по два урока в неделю два года подряд. Он считает необходимым ввести курс НВП именно в этом объеме – то есть в объеме нынешнего профильного курса ОБЖ.

Минпрос согласен

Министерство просвещения согласилось. Но предъявило содержание курса ОБЖ и разумно предположило, что дублировать одно другим бессмысленно; тем более что впихнуть лишний урок в детское расписание почти невозможно (особенно после того как туда уже впихнули «Разговоры о важном»). Поэтому в министерстве решили к трем существующим модулям ОБЖ добавить еще один, четвертый, однако назвали это «новым курсом»: министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что курс будет запущен уже со следующего учебного года, а с 1 января будет проходить апробацию. На этих уроках «школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп», сообщает РИА Новости. Словом, действительно расширяют разделы гражданской обороны, строевой и огневой подготовки, добавляют гранаты и основы тактической подготовки.