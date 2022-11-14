О нарастающей милитаризации российских подростков, и об идее возобновления предмета начальной военной подготовки, рассказывает Марина Виноградская, специально для «Новой газеты. Европа».
Автомат в руках держать и от пули погибать учат в школе, учат в школе, учат в школе
Учите матчасть
В начале октября с инициативой вернуть начальную военную подготовку выступила, например, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди: «Отмену начальной военной подготовки в школах я считаю вредительством, она необходима. Ребята должны знать, как устроены окопы и траншеи, основы типов мин, что такое растяжка, как она выглядит. Они должны обладать навыками оказания медицинской помощи с упором на ранения». Она даже отметила, что должны вернуться и воинские сборы для школьников.
В мае возродить НВП предлагали депутаты петербургского Заксобрания, в октябре с этой же инициативой выступили депутаты Госдумы Яна Лантратова и Владимир Павлов. Зачем? Для повышения нравственного и патриотического воспитания школьников, а также улучшения их физической подготовки.
В общем, получается, что для повышения нравственного уровня и патриотического воспитания школьников надо посадить за изучение основ тактической подготовки, а для улучшения физической подготовки – заставить рыть траншеи, маршировать и бросать ручную гранату. Всё остальное в курсе ОБЖ уже есть, хотя и в несколько сокращенном виде (скажем, автомату Калашникова посвящено всего три страницы, и те – о том, как из него стрелять, а про сборку-разборку, про четыре функции затвора и газоотводную трубку – ни слова! В самом деле, как тут воспитаешь патриотизм!)
У Сергея Миронова, лидера фракции «Справедливая Россия», свои соображения: «Мы считаем, что преподавать этот предмет должны участники боевых действий. Кстати, мы одновременно решим и вопрос с трудоустройством тех, кто вернется с фронта с победой. Мы считаем, что в нынешних очень непростых условиях каждый юноша должен уметь обращаться с оружием и пройти начальную военную подготовку».
Прежде всего, вызывает серьезные возражения инициатива повально трудоустроить в школу людей без педагогического образования и опыта, зато со свежим опытом войны и весьма вероятным посттравматическим стрессовым расстройством («украинский синдром» не заставит себя ждать – как прежде «афганский» или «чеченский»). Но в остальном о положении дел с «военной подготовкой» Сергей Миронов осведомлен хуже, чем Валерий Герасимов, первый заместитель министра обороны, которому лидер «эсеров» направил письмо с предложением вернуть в школы НВП. Герасимову хотя бы известна цифра «140 часов» – то есть по два урока в неделю два года подряд. Он считает необходимым ввести курс НВП именно в этом объеме – то есть в объеме нынешнего профильного курса ОБЖ.
Минпрос согласен
Министерство просвещения согласилось. Но предъявило содержание курса ОБЖ и разумно предположило, что дублировать одно другим бессмысленно; тем более что впихнуть лишний урок в детское расписание почти невозможно (особенно после того как туда уже впихнули «Разговоры о важном»). Поэтому в министерстве решили к трем существующим модулям ОБЖ добавить еще один, четвертый, однако назвали это «новым курсом»: министр просвещения Сергей Кравцов объявил, что курс будет запущен уже со следующего учебного года, а с 1 января будет проходить апробацию. На этих уроках «школьники будут изучать строевую подготовку, средства индивидуальной защиты и оказание первой медицинской помощи, оружие и правила обращения с ним, основы стрельбы, использование и устройство ручных гранат. Кроме того, старшеклассники научатся действовать в современном общевойсковом бою, изучат состав и вооружение мотострелкового отделения на БМП, инженерное оборудование позиции солдата и узнают, что такое одиночный окоп», сообщает РИА Новости. Словом, действительно расширяют разделы гражданской обороны, строевой и огневой подготовки, добавляют гранаты и основы тактической подготовки.
Родители – «за»
140 часов военной подготовки всерьез перепугали миролюбиво настроенную общественность. Родители стали задаваться вопросом, от каких предметов будут откусывать уроки, – или добавят урок сверху: патриотическая цель оправдывает средства. Не всё же разговаривать о важном, пора уже и стрелять. Впрочем, значительная часть родителей введение НВП поддержала: мы в детстве разбирали автомат, пусть и наши потомки разбирают! Традиционные ценности как-никак.
Исследовательский центр портала SuperJob.ru выяснил, что введение НВП в школах поддерживают 60% граждан России, причем уровень поддержки прямо зависит от уровня доходов: чем выше доход, тем больше поддержка.
Мужчины ожидаемо «за» чаще, чем женщины, а люди 35 лет и старше – чаще, чем люди моложе 35. Самые горячие сторонники – те, что старше 45: «Правильно! Раньше в школе был курс НВП, так и должно быть! И на стрельбище ездили: стреляли из автомата. Нужно вернуть этот курс подготовки».
Среди родителей старшеклассников, студентов училищ, колледжей и техникумов уровень поддержки достигает 67%. «Курс нужен, но он должен быть максимально полезным: не только строем ходить. В жизни всё может пригодиться».
Ружье на стене
Самое грустное, что всё это – только очередной шаг на пути милитаризации школы, которая идет бешеными темпами все последние 10–15 лет.
Первые кадетские корпуса и казачьи корпуса, которые пытались возрождать традиции царской армии и казачества, появились еще в перестроечные годы. Но настоящий бум начался с начала двухтысячных, когда вся страна начала покрываться сетью кадетских корпусов и училищ. С 2010-х годов каждое силовое ведомство, включая ФСИН, считало своим святым долгом иметь собственный кадетский корпус. Появилась идея кадетских классов в общеобразовательных школах – например, сейчас они есть в 261 московской школе (инженерные – в 222, а педагогических или медицинских – еще меньше).
Милитаризм долго ходил вокруг школы и пытался в нее влезть, не мытьем так катаньем. В 2015 году появилось Российское движение школьников, в котором есть целое военно-патриотическое направление; в его рамках проводятся военно-спортивные игры «Зарница», «Зарничка» и «Орленок».
В 2016 создали движение «Юнармия», оно проводит всероссийскую игру «Победа» – тоже нечто вроде «Зарницы». Но это всё – добровольно, а не принудительно. А надо, чтобы милитаризм пришел в каждый класс, чтобы маршировали все, чтобы от «Зарницы» никто не увильнул! Для этого в июле нынешнего года придумано и оформлено специальным законом российское движение детей и молодежи, которому разрешено иметь ячейки в каждой школе. А если кто не пойдет в ячейку добровольно, то уж уроков НВП он точно не избежит.
Государственные мужи, которым всё кажется, что военного патриотизма недостаточно, впихивают его в школьную программу по литературе, в «Разговоры о важном», в детские конкурсы рисунков и исторических исследований, в темы итоговых сочинений.
Известно, что если на стене в первом акте висит ружье, то в последнем оно должно выстрелить. На стены российских школ вешают и вешают ружья. Когда, где, как и в кого они выстрелят?