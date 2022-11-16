Путин просто не может отменить мобилизацию

«В указе численность призываемых военнослужащих обозначена, но эта информация доступна только для служебного пользования, какова она де-факто, неизвестно. СМИ публиковали цифры от 300 тысяч до миллиона. Насколько Минобороны РФ выполнило задание, также неизвестно, доклад министра президенту и пресс-релизы Минобороны обязывающей силы не имеют, – уточняет Чиков. – Указ о завершении частичной мобилизации успокоил бы публику, но это вряд ли входит в планы властей».

Тем не менее правозащитники продолжают добиваться возвращения домой тех мужчин, кто не смог избежать мобилизации, но и не захотел молчать об этом. Главным подспорьем, как всегда, является способность громко и юридически грамотно шуметь, но чаще всего это привилегия больших городов. «Мы рекомендовали людям обращаться к местным депутатам и знаем, что военкоматы субъектов в ряде случаев отменяли незаконные решения призывных комиссий», – рассказала Елена о народных способах защиты от армии. Привычная для жителей европейских демократий процедура защиты через суд в РФ не работает.

Невозможность защиты через суд объясняется еще и тем, что в случае с мобилизацией сам факт подачи заявления в суд не снимает с мобилизованного человека статуса военнослужащего, как это есть в случае регулярного призыва. «Это очень серьезная разница с точки зрения безопасности человека. Ты можешь быть не согласен и подавать в суд, но в армию при этом ты все равно отправляешься. И, соответственно, ты не можешь покинуть часть без рисков попасть под уголовную ответственность, – говорит правозащитница. – У судов есть возможность введения запрета на направление таких мобилизованных в воинскую часть до вступления решения в законную силу. И такие примеры есть. Но их единицы. При этом мы знаем случаи, когда суды отказывали в этих требованиях, несмотря на их очевидность».