Освобожденный Херсон: «Это была этническая чистка»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о 400 задокументированных в Херсонской области военных преступлениях российской армии, а правоохранительные оргны продолжают находить тела убитых. Журналисты The Times и The New York Times побывали в освобожденном Херсоне и собрали свидетельства российской жестокости, передает Meduza.