Освобожденный Херсон: «Это была этническая чистка»

Одной из решившихся поговорить с журналистами была воспитательница местного детского сада Елена. Женщина утверждает, что российские военнослужащие задержали ее за проукраинский стрим в Tik-Ток, надели на голову мешок, спустили в подвал и, накачав наркотиками, держали там несколько дней, а после обвинили в экстремизме и выпустили только после того, как она на камеру отказалась от своих убеждений.

Владелец местного кафе рассказал журналистам, что русские солдаты угрожали взорвать его заведение, если он не переведет цены c гривен на рубли. «Они стояли снаружи и хватали проходящих мимо женщин», – добавил он.

Александр Савельев, местный бизнесмен, рассказал, что ему приходилось тщательно взвешивать, что и кому говорить: «Никогда не знаешь, кто может донести на тебя, если ты скажешь что-то проукраинское».

Сергей Блошко, строитель и участник мартовских митингов против оккупации, рассказал, что ему пришлось девять месяцев прятаться у друзей в страхе, что его задержат за участие в митигнах. Он рассказал, что несколько его друзей пропали после подобных задержаний, и что российские военные искали его, приходили к нему домой, но, не обнаружив его дома, унесли телевизор и холодильник.

Ирина Дягилева сказала, что несмотря на то, что Херсон активно русифицировали – расчеты переводили в рубли, а школы переводили на русскую програму обучения, учителя в школе, куда пошел ее ребенок, втайне преподавали по украинским программам, а вместо заучивания российского гимна приветствовали учеников словами «Слава Украине!»