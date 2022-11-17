Ян Левченко ⟩ Проба правового государства

В комментариях к этой скромной новости, появившейся далеко не в каждом уважающем себя издании, можно прочесть однообразные проклятия в адрес самозваных умников, которые составляют заранее оговоренные рейтинги. Всякий проницательный человек, охваченный конспирологическими страхами, всегда громко и уверенно кричит, что кругом обман, коррупция и «договорняк». А уж если этот человек, например, говорит по-русски и живет в одной из стран Балтии, например в Эстонии, то его скептическое или по меньшей мере настороженное отношение к рейтингам с такими результатами очень вероятно.

Если ограничиться одной Эстонией, то 2022 год мог вызвать сомнения в том, что правовая ситуация в стране заслуживает столь высокой оценки. Вряд ли можно признать справедливыми попытки государства обеспечить свою безопасность непродлением видов на жительство гражданам России, которые уже находятся в Эстонии и доказали свою лояльность. Эти попытки психологически понятны и объяснимы, но справедливыми они от этого не становятся.