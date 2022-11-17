В конце октября независимая организация американских юристов World Justice Project обнародовала ежегодный рейтинг стран в категории «верховенство права». Эстония заняла в нем девятое место, следуя за Люксембургом и опережая Ирландию. Чуть ниже идут Австрия, Бельгия и Великобритания. На 18-м месте Литва – вслед за Сингапуром. Латвия – на 24-м, уступает Испании и опережает Уругвай. Кстати, США на 26-м месте, что, впрочем, на 76 пунктов выше России.
Ян Левченко ⟩ Проба правового государства
В комментариях к этой скромной новости, появившейся далеко не в каждом уважающем себя издании, можно прочесть однообразные проклятия в адрес самозваных умников, которые составляют заранее оговоренные рейтинги. Всякий проницательный человек, охваченный конспирологическими страхами, всегда громко и уверенно кричит, что кругом обман, коррупция и «договорняк». А уж если этот человек, например, говорит по-русски и живет в одной из стран Балтии, например в Эстонии, то его скептическое или по меньшей мере настороженное отношение к рейтингам с такими результатами очень вероятно.
Если ограничиться одной Эстонией, то 2022 год мог вызвать сомнения в том, что правовая ситуация в стране заслуживает столь высокой оценки. Вряд ли можно признать справедливыми попытки государства обеспечить свою безопасность непродлением видов на жительство гражданам России, которые уже находятся в Эстонии и доказали свою лояльность. Эти попытки психологически понятны и объяснимы, но справедливыми они от этого не становятся.
Столь же грустное впечатление оставляет пока ничем не подкрепленный курс на лишение русскоязычных детей программы языкового погружения в школах. Хотя это одна из немногих эффективных и милосердных форм обучения языку. Другое дело, если преследуется цель, наоборот, включить механизм жесткого отбора и пробы на стрессоустойчивость. Попутно такая тактика позволяет постоянно держать в напряжении большую группу жителей страны, деморализуя и демотивируя их. В условиях высокой конкуренции на рынке труда и растущей вилки доходов это по-своему выгодно. Какое отношение это имеет к правам человека – вопрос отдельный.
И все же не стоит спешить с выводами относительно качества анализа, вознесшего Эстонию так высоко, что она символичным образом опередила не только балтийских соседей, но и многих ветеранов демократии.
Американский экспертный проект четко излагает критерии оценки правовой ситуации. Их всего четыре. Во-первых, деятельность правительства должна быть подотчетна, а суды не должны зависеть от статуса тех, кто в них обращается. Во-вторых, законы должны быть доступны гражданам и отличаться ясностью формулировок. Они также должны защищать безопасность людей и неприкосновенность собственности. В-третьих, процесс принятия и соблюдения законов должен быть прозрачным. В-четвертых, законами занимаются компетентные и независимые представители, отражающие состав общества, которое они обслуживают.
Всякий, кто в Эстонии регистрировал собственность или открывал дело, занимался устройством в учебное заведение или на работу, наконец, кто защищал свои права в судах, в том числе не всегда владея государственным языком в достаточной степени, может подтвердить, что эстонская правовая машина угрожает базовым правам человека лишь в самых исключительных случаях. За три десятилетия Эстонии удалось построить правовую систему, где права не качают, а соблюдают. В том числе путем обсуждения и доработки тревожных ситуаций, которые были затронуты выше.