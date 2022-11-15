17 ноября в 15 часов в галерее Fotografiska в квартале Telliskivi состоится круглый стол на тему «Миссия русских медиа вне России», организуемый русскоязычной редакцией издательского дома Postimees.
Ведущие русские СМИ вне России: какова их цель и кто их создает?
2022 год стал годом трагического перелома в жизни Европы и далеко за ее пределами. В том, что касается рынка медиа, десятки российских СМИ после начала агрессии России в Украине были вынуждены либо прекратить работу, либо перенести ее за границу.
В одной только Риге за последние полгода обосновалось несколько десятков медиа, организаторы и работники которых до недавнего времени ассоциировали себя с Россией, вне зависимости от своего физического пребывания. И это не считая тех традиционных «староэмигрантских» СМИ на русском языке вроде «Радио Свобода», Би-Би-Си, «Голос Америки», «Немецкая волна» и т. д.
Также нельзя не принять во внимание и давно существовавшие русские СМИ на пространстве бывшего СССР. В той же Риге, а также в Таллинне и Вильнюсе русские медиа не прерывали работу в течение того длительного периода, что уже миновал после восстановления независимости.
Перебравшиеся за границу издания переживают сложный период адаптации. В жизни множества их сотрудников произошли стремительные изменения. Смысл работы, аудитория, охват освещаемых вопросов, стиль этого освещения – все требует если не кардинального пересмотра, то серьезного анализа и осмысления.
Rus.Postimees инициирует дискуссию по проблемам идентичности русской журналистики вне России.
Мы хотим вместе обсудить пройденный ею за последние месяцы путь на фоне трагических событий войны и задуматься о будущем русскоязычных медиа в меняющемся мире.
Модерирует встречу главный редактор русских изданий Postimees Сергей Метлев. Участники круглого стола обсудят следующие вопросы:
• Могут ли и хотят ли эмигрантские СМИ влиять на Россию извне?
• Участвуют ли они в судьбе других уехавших, русской диаспоры?
• Как налаживается связь со странами пребывания?
• Хотят ли эмигрантские СМИ интегрироваться в принимающий контекст?
• Как они отвечают на обвинения в непонимании местных реалий?
• Что изменилось в ходе их пребывания в принимающих странах?
• Какие стратегии своего развития разрабатывают эмигрантские СМИ?
Кто вступит на конференции?
Тихон Дзядко – главный редактор телеканала «Дождь», приостановившего работу в Москве в марте 2022 года и с июля возобновившего вещание из Риги.
Тихон начинал работу в журналистике на радио «Эхо Москвы», с 2005 по 2013 годы вел авторские программы. В 2007-2012 годах участвовал в российской миссии международного проекта «Репортеры без границ» – независимой организации, отстаивающей свободу слова. Вместе с братьями Филиппом и Тимофеем в 2010–2013 годах вел передачу «Дзядко» на «Дожде».
Временно покинул канал в 2015 году, сотрудничал с украинским телеканалом «IНТЕР» во время электорального цикла в США, затем с 2016 по 2018 год вел новостную программу на телеканале RTVi (так называемое «Русское Международное Телевидение», бывший NTV International), до декабря 2019 года был заместителем главного редактора канала. В декабре 2019 года вернулся на «Дождь» уже в новом качестве.
Кирилл Мартынов – главный редактор «Новой газеты. Европа», которая базируется в Риге и представляет собой ответвление приостановившей выход в России «Новой газеты».
До апреля 2022 года, когда сайт издания был заблокирован из-за непредвзятого освещения войны в Украине, «Новая» оставалась едва ли не уникальным островом свободной прессы в Российской Федерации, где независимая журналистика была по большей части ликвидирована к концу 2010-х годов. В редакции московской «Новой» Кирилл был сначала колумнистом, затем редактором отделов «Мнения» и «Политика» и, наконец, заместителем главного редактора.
Мартынов – представитель нового поколения российской журналистики, полноценно пришедший в профессию лишь в последнее десятилетие на фоне растущих угроз независимой аналитике в СМИ. Его философское образование и многолетний опыт преподавания в ведущих университетах оказались мощным ресурсом пересмотра языка описания социально-политической повестки. В 2020 году Кирилл был уволен из «Высшей школы экономики» (Москва) по «формальным основаниям» и вошел в число основателей проекта «Свободный университет».
Евгения Назарец – глава Русской службы в Рижском офисе Радио Свободная Европа / Радио Свобода.
С 2016 по 2021 год возглавляла Московское бюро РС и переехала в Прагу в связи с усилившимся давлением российских властей (в частности, за отсутствие на материалах СМИ маркировки «иностранный агент» Роскомнадзор успел к весне 2021 года выписать штрафов почти на миллион долларов США). Евгения сотрудничает с РС с 2002 года; первоначально она участвовала в работе Екатеринбургского бюро, вела прямые эфиры Liberty Live из регионального офиса РС.
Евгения окончила журфак Уральского Государственного Университета и начала работать на радио в 1994 году. С самого начала она специализировалась на региональных темах, постепенно расширяя географию, в первую очередь, в направлении российского Севера. Ее цикл передач об экологических катастрофах на Урале (2004) был отмечен премией Союза журналистов Свердловской области.
Вадим Радионов – сооснователь и ведущий YouTube-канала «И грянул Грэм», название которого отсылает к имени американского математика Рональда Грэма, предложившего наибольшее возможное число. Такой замысловатый ход объяснялся тем, что в первых выпусках своих интервью со знаменитостями ведущие задавали гостям внезапный вопрос от невидимого «Грэма». Сейчас, когда канал широко разнообразил сетку вещания и превратился в полноценное СМИ, таинственный автор неожиданных вопросов исчез, а название осталось как бренд.
Радионов – универсальный журналист, много работавший в бумажных СМИ, на радио и ТВ. Он был корреспондентом газеты «Час», делал репортажи на радио SWH+ и, помимо производства контента на радио Baltkom, занимал на нем должность заместителя главного редактора. Также он вел программы «Без обид» на телеканале LTV7 и «Вопрос с пристрастием» на телеканале PRO100TV. До недавнего времени материалы Вадима можно было встретить и в российских изданиях, таких как «Эхо Москвы» и «Сноб».