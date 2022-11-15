Ведущие русские СМИ вне России: какова их цель и кто их создает?

2022 год стал годом трагического перелома в жизни Европы и далеко за ее пределами. В том, что касается рынка медиа, десятки российских СМИ после начала агрессии России в Украине были вынуждены либо прекратить работу, либо перенести ее за границу.

В одной только Риге за последние полгода обосновалось несколько десятков медиа, организаторы и работники которых до недавнего времени ассоциировали себя с Россией, вне зависимости от своего физического пребывания. И это не считая тех традиционных «староэмигрантских» СМИ на русском языке вроде «Радио Свобода», Би-Би-Си, «Голос Америки», «Немецкая волна» и т. д.

Также нельзя не принять во внимание и давно существовавшие русские СМИ на пространстве бывшего СССР. В той же Риге, а также в Таллинне и Вильнюсе русские медиа не прерывали работу в течение того длительного периода, что уже миновал после восстановления независимости.

Перебравшиеся за границу издания переживают сложный период адаптации. В жизни множества их сотрудников произошли стремительные изменения. Смысл работы, аудитория, охват освещаемых вопросов, стиль этого освещения – все требует если не кардинального пересмотра, то серьезного анализа и осмысления.

Rus.Postimees инициирует дискуссию по проблемам идентичности русской журналистики вне России.