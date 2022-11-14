С сегодняшнего дня граждане России и Украины, прибывающие в Эстонию и проезжающие нашу страну транзитом, будут дополнительно проверяться, чтобы путем анализа полученных данных получить более полное представление о прибывающих в страну, находящихся здесь и о транзите украинских военных беженцев.
На границах Эстонии ввели дополнительные меры контроля
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, деятельность чиновников позволит сравнить существующие списки пассажиров судов и автобусов со списками граждан Украины и России, пересекших восточную границу.
«Также на эстонско-латвийской границе будут проверять пассажиров автобусов и сравнивать, например, список пересекающих латвийскую границу пассажиров автобусов с информацией по поводу того же автобуса на момент пересечения восточной границы. Таким образом мы можем узнать, все ли люди по-прежнему в автобусе или некоторые передумали на полпути и остались в Эстонии. Однако мы сведем к минимуму ручную работу и, например, в случае автомобилей мы будем использовать систему автоматического распознавания номерных знаков, чтобы проверить, действительно ли въехавшие в Эстонию через внешнюю границу украинские автомобили, которые якобы въезжают сюда только для транзита, покидают Эстонию», – пояснил министр внутренних дел.
«С точки зрения внутренней безопасности уровень угрозы уже минимален, и мы никак не препятствуем украинским военным беженцам. Тем не менее, мы хотим убедиться, что те, кто хочет остаться здесь, также сообщают об этом честно, чтобы мы могли предложить им необходимую поддержку и услуги, и в то же время у государства также был точный обзор. Это в интересах государства, но в первую очередь и самих военных беженцев. При нынешнем низком уровне опасности нет никакого практического смысла и смысла в восстановлении пограничного контроля в более широком масштабе», – сказал Ляэнеметс.
По словам министра внутренних дел, дополнительная проверка не влечет за собой необходимости внесения серьезных реорганизаций в повседневную работу полиции. «С нынешним планом нам не нужно привлекать ресурсы за счет другой повседневной работы полиции и, например, за счет быстрого реагирования», – заверил Ляэнеметс.
Если человек, пересекающий границу, является гражданином Эстонии или другой страны, от него не требуется никаких дополнительных информации или документов. «Однако из-за дополнительных проверок пересечение границы может занять немного больше времени, поэтому мы просим всех, кто пересекает границу, проявить терпение в течение этой недели», – сказал министр внутренних дел Ляэнеметс.
Вице-канцлер по внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар отметил, что страна уже ввела дополнительные меры, такие как визовые ограничения для граждан России, выборочные проверки в приграничных районах, более тщательный пограничный контроль в пограничных пунктах на восточной границе и усиление полицейского контроля на внутренних границах Шенгенской зоны.
«Эти уже реализованные меры вместе с сокращением трафика на пограничных пунктах позволили проводить более тщательную проверку и, таким образом, снизить риски пограничного передвижения для нашей внутренней безопасности. Цель предлагаемой дополнительной деятельности контроля – собрать больше информации о передвижении тех людей, которые были допущены в страну пограничниками после тщательной проверки», – пояснил Коммусаар.