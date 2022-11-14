На границах Эстонии ввели дополнительные меры контроля

«Также на эстонско-латвийской границе будут проверять пассажиров автобусов и сравнивать, например, список пересекающих латвийскую границу пассажиров автобусов с информацией по поводу того же автобуса на момент пересечения восточной границы. Таким образом мы можем узнать, все ли люди по-прежнему в автобусе или некоторые передумали на полпути и остались в Эстонии. Однако мы сведем к минимуму ручную работу и, например, в случае автомобилей мы будем использовать систему автоматического распознавания номерных знаков, чтобы проверить, действительно ли въехавшие в Эстонию через внешнюю границу украинские автомобили, которые якобы въезжают сюда только для транзита, покидают Эстонию», – пояснил министр внутренних дел.

«С точки зрения внутренней безопасности уровень угрозы уже минимален, и мы никак не препятствуем украинским военным беженцам. Тем не менее, мы хотим убедиться, что те, кто хочет остаться здесь, также сообщают об этом честно, чтобы мы могли предложить им необходимую поддержку и услуги, и в то же время у государства также был точный обзор. Это в интересах государства, но в первую очередь и самих военных беженцев. При нынешнем низком уровне опасности нет никакого практического смысла и смысла в восстановлении пограничного контроля в более широком масштабе», – сказал Ляэнеметс.