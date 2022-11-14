Цель НАТО - членство Финляндии и Швеции до саммита в Вильньюсе

На встрече обсуждались вопросы региональной безопасности, ход войны России в Украине, поддержка Украины, а также подготовка к саммиту НАТО, который состоится в Вильнюсе в июле следующего года.

Как говорится в пресс-сообщении, советники подчеркнули, что стремлением должны стать решения о дальнейшем укреплении восточного фланга НАТО, консолидации политической и практической поддержки Украины, а также участие Швеции и Финляндии в качестве полноправных членов в саммите НАТО. Советники также обсудили выполнение решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, и согласились с необходимостью добиться прогресса в укреплении противовоздушной обороны и повышении возможностей союзников в регионе.

Швеция и Финляндия совместно подали заявки на вступление в НАТО еще в мае, решив отказаться от своей давней политики не вступать в военные блоки после российского вторжения в Украину. Однако процесс застопорился из-за Турции и Венгрии, которые пока отказываются ратифицировать документы о членстве в НАТО упомянутых скандинавских стран.