На выходных полиция задержала в Баварии мужчину из Эстонии, который приставал к людям, а также выбил входную дверь отеля.
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Разошелся не на шутку: в Германии пьяный мужчина из Эстонии устроил дебош в ресторане
Разошелся не на шутку: в Германии пьяный мужчина из Эстонии устроил дебош в ресторане
В субботу в 13:25 в Райхертсхаузене недалеко Мюнхена в ресторан отеля зашел 24-летний пьяный мужчина из Эстонии и заказал пиво. Его поведение за столом было шумным, а в какой-то момент он стал приставать к посетителям ресторана, пишет Pfaffenhofen Today.