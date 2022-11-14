Пн, 14.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Разошелся не на шутку: в Германии пьяный мужчина из Эстонии устроил дебош в ресторане

rus.postimees.ee
Разошелся не на шутку: в Германии пьяный мужчина из Эстонии устроил дебош в ресторане
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Полиция Германии задержала пьяного мужчину из Эстонии.
Полиция Германии задержала пьяного мужчину из Эстонии. Фото: Rene Traut / www.imago-images.de / Scanpix

На выходных полиция задержала в Баварии мужчину из Эстонии, который приставал к людям, а также выбил входную дверь отеля.

В субботу в 13:25 в Райхертсхаузене недалеко Мюнхена в ресторан отеля зашел 24-летний пьяный мужчина из Эстонии и заказал пиво. Его поведение за столом было шумным, а в какой-то момент он стал приставать к посетителям ресторана, пишет Pfaffenhofen Today.

Несмотря на неоднократные просьбы персонала, гость из Эстонии отказался покидать ресторан. В итоге сотрудникам отеля пришлось применить силу, чтобы вывести пьяного человека за дверь. На улице он стал еще агрессивнее и выбил входную дверь отеля. Затем хулиган сбежал. Он нанес ущерб отелю в размере 400 евро.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх