Разошелся не на шутку: в Германии пьяный мужчина из Эстонии устроил дебош в ресторане

В субботу в 13:25 в Райхертсхаузене недалеко Мюнхена в ресторан отеля зашел 24-летний пьяный мужчина из Эстонии и заказал пиво. Его поведение за столом было шумным, а в какой-то момент он стал приставать к посетителям ресторана, пишет Pfaffenhofen Today.