«Новости в 7» за 14 ноября: вакуум власти в Кохтла-Ярве, как управлять авто на мокрой дороге, уникальная инсталляция в KUMU и рецепт борьбы с кризисом от шикарного отеля

Сегодня в выпуске:

- После очередного коррупционного скандала в пятом во величине городе страны Кохтла-Ярве наблюдатся вакуум власти. Когда местное самоуправление получит новых руководителей мэрии и городского собрания?

- Короткие новости: считают ли считают вероятным военное нападение на страну жители Эстонии, как школы борятся с тратой еды и каких витаминов не хватает мужчинам.

- И опытным и начинающим водителям, прежде чем зима начнется по-настоящему, полезно припомнить главные правила езды по скользкой дороге и поупражняться. Наша съёмочная группа узнавала все тонкости вождения.

- Художественное объединение teamLab, основанное в 2001 году, можно назвать одним из самых известных в мире создателей цифрового искусства. Наша съёмочная группа посетила уникальную инсталляцию «Недолговечные цветы, парящие в море вечности», что открылась в музее KUMU.

- С миру по нитке: кто заложил бомбу в Стамбуле, подробности столкновения самолетов в США. про сумму ущерба от шторма «Налджи» и почему британцы отказываются от домашних любимцев.

- Уникальная артистка с уникальной виолончелью стала украшением масштабной вечеринки, что прогремела в одном из самых фешенебельных отелей Эстонии. Наша съемочная группа выясняла, как гостиничный бизнес пережил связанные с пандемией проблемы и чем готовится привлекать и удивлять своих клиентов.