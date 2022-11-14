Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 14 ноября: вакуум власти в Кохтла-Ярве, как управлять авто на мокрой дороге, уникальная инсталляция в KUMU и рецепт борьбы с кризисом от шикарного отеля
Сегодня в выпуске:
- После очередного коррупционного скандала в пятом во величине городе страны Кохтла-Ярве наблюдатся вакуум власти. Когда местное самоуправление получит новых руководителей мэрии и городского собрания?
- Короткие новости: считают ли считают вероятным военное нападение на страну жители Эстонии, как школы борятся с тратой еды и каких витаминов не хватает мужчинам.
- И опытным и начинающим водителям, прежде чем зима начнется по-настоящему, полезно припомнить главные правила езды по скользкой дороге и поупражняться. Наша съёмочная группа узнавала все тонкости вождения.
- Художественное объединение teamLab, основанное в 2001 году, можно назвать одним из самых известных в мире создателей цифрового искусства. Наша съёмочная группа посетила уникальную инсталляцию «Недолговечные цветы, парящие в море вечности», что открылась в музее KUMU.
- С миру по нитке: кто заложил бомбу в Стамбуле, подробности столкновения самолетов в США. про сумму ущерба от шторма «Налджи» и почему британцы отказываются от домашних любимцев.
- Уникальная артистка с уникальной виолончелью стала украшением масштабной вечеринки, что прогремела в одном из самых фешенебельных отелей Эстонии. Наша съемочная группа выясняла, как гостиничный бизнес пережил связанные с пандемией проблемы и чем готовится привлекать и удивлять своих клиентов.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 14 ноября.