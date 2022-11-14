В роскошном внедорожнике гражданина Эстонии обнаружили десять нелегалов

Министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев, комментируя погоню, которая произошла в воскресенье на шоссе Тракия, сказал, что в стране необходимо изменить законы, поскольку штрафы за перевозку нелегалов смехотворно малы.

Погоня на шоссе Тракия была вызвана поступившем в полицию сообщением, что десять нелегальных иммигрантов были помещены во внедорожник Porsche, и автомобиль направился к сербской границе, чтобы доставить туда иммигрантов, сообщает Novinte.