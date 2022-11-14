Путин подписал указ: россияне с ВНЖ Эстонии и двойным гражданством могут получить повестку

Согласно указу, люди с гражданством другого государства или имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в зарубежной стране, смогут проходить военную службу в России в мирное время.

Указ допускает прохождение военной службы по призыву солдатами, матросами, сержантами и старшинами с иностранным гражданством или видом на жительство.