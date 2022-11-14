Сегодня, 14 ноября, Владимир Путин подписал указ о службе по призыву в армии РФ российских граждан, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство за рубежом.
Путин подписал указ: россияне с ВНЖ Эстонии и двойным гражданством могут получить повестку
Путин подписал указ: россияне с ВНЖ Эстонии и двойным гражданством могут получить повестку
Согласно указу, люди с гражданством другого государства или имеющие вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание в зарубежной стране, смогут проходить военную службу в России в мирное время.
Указ допускает прохождение военной службы по призыву солдатами, матросами, сержантами и старшинами с иностранным гражданством или видом на жительство.
Ранее по призыву могли служить россияне, имеющие только гражданство России. Иностранцы имели и до сих пор имеют возможность служить по контракту. Лица без гражданства также смогут служить в российской армии.