ЕС ввел против РФ новые санкции из-за химического оружия

В новые санкционные списки попали десять физических и одно юридическое лицо: оперативники и чиновники ФСБ, российские специалисты по химическому оружию и сирийская компания MHD Nazier Houranieh & Sons и ее совладельцы. Это предприятие обеспечивает Сирийский научно-исследовательский центр (SSRC, CERS) материалами для производства систем доставки токсичных химикатов.

Санкции ЕС против химического оружия

Сейчас санкции применяются в общей сложности к 25 физическим и 3 юридическим лицам, их активы заморожены. Кроме того, им запрещено въезжать в страны Евросоюза и получать средства от людей или компаний из европейских стран. Эти ограничения призваны поддержать Конвенцию о запрещении химического оружия, принятую государствами-участниками ООН, в том числе Россией и Сирией. Впервые меры против разработчиков такого оружия в Европе ввели в 2018 году.

Отравление Алексея Навального

20 августа 2020 года оппозиционер Алексей Навальный потерял сознание на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Около трех недель он пробыл в коме, затем политика вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите" (Charité). Врачи обнаружили в организме Навального следы нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты ОЗХО.