В Европе раскрыли 15 мошеннических колл-центров

На прошлой неделе по этому делу были арестованы пятеро подозреваемых. Следует отметить, что лица, вовлеченные в преступную сеть, обманули сотни тысяч граждан по всему миру.

Подозреваемые являются членами организованной преступной группы, возможно, причастной к инвестиционным аферам или инвестированию в криптовалюты. Информация, доступная правоохранительным органам, показывает, что они использовали многочисленные колл-центры в Европе и сотни онлайн-платформ для обмана граждан.

Преступники утверждали, что являются финансовыми брокерами, которые хотят помочь инвесторам заработать. По сути, члены банды обманули граждан, завоевав их доверие. Преступники связывались с жертвами как через интернет, так и через колл-центры. Таким образом, потерпевшие вложили большие деньги в интернет-площадки, подконтрольные преступной группировке, и были обмануты.

Информация, полученная в ходе расследования, свидетельствует о том, что с 2016 года от деятельности преступников пострадали сотни тысяч человек по всему миру.

Общий причиненный ущерб оценивается примерно в 50 миллионов евро в квартал.

Расследование этого дела началось в 2018 году и сейчас ведется в семи странах при поддержке Европола.

В результате было обнаружено 15 колл-центров (из них шесть в Албании, пять в Грузии, три в Украине и один в Северной Македонии), а также найдено еще 27 адресов и пять транспортных средств, связанных с этой преступной группировкой. Всего было задержано пятеро подозреваемых, четверо из них – в Албании и один – в Грузии. Было допрошено около 50 подозреваемых и свидетелей. Конфисковано более 500 электронных устройств, включая компьютеры, ноутбуки, USB-накопители и жесткие диски, а также более 340 000 евро наличными, несколько мобильных телефонов, удостоверения личности, банковские карты и сотни других улик.

Государственная полиция Латвии располагает сведениями о 30 гражданах Латвии, пострадавших от деятельности преступников. У них могло быть украдено около 549 388 евро.

Это сумма, которую граждане вложили в фальшивые финансовые платформы, как переведя свои деньги, так и взяв кредиты.