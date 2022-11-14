В деревне Энту в волости Вяйке-Маарья вспыхнул пожар, в результате которого погибла кошка.
В жилом доме вспыхнул пожар: погибла кошка
В жилом доме вспыхнул пожар: погибла кошка
Когда прибыли спасатели, дом горел открытым пламенем, но все люди успели выбраться.
Спасатели получили вызов в 16:40. Тушить дом отправились четыре пожарные машины.
Распространение огня было остановлено в 17:41, а к 18:46 пожар был окончательно потушен. В здании нашли мертвую кошку.
Причины возгорания неизвестны, они выясняются.
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