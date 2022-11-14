В жилом доме вспыхнул пожар: погибла кошка

Когда прибыли спасатели, дом горел открытым пламенем, но все люди успели выбраться.

Спасатели получили вызов в 16:40. Тушить дом отправились четыре пожарные машины.

Распространение огня было остановлено в 17:41, а к 18:46 пожар был окончательно потушен. В здании нашли мертвую кошку.