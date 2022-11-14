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В жилом доме вспыхнул пожар: погибла кошка

Инна Грюнфельдт
, журналист
В жилом доме вспыхнул пожар: погибла кошка
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В деревне Энту загорелся дом.
В деревне Энту загорелся дом. Фото: Marianne Loorents

В деревне Энту в волости Вяйке-Маарья вспыхнул пожар, в результате которого погибла кошка.

Когда прибыли спасатели, дом горел открытым пламенем, но все люди успели выбраться.

Спасатели получили вызов в 16:40. Тушить дом отправились четыре пожарные машины.

Распространение огня было остановлено в 17:41, а к 18:46 пожар был окончательно потушен. В здании нашли мертвую кошку.

Причины возгорания неизвестны, они выясняются.

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