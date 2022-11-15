Ранней весной 1945 года бомбардировщики союзников превратили беззащитный Дрезден в огромный огненный котел, в котором задохнулись или сгорели заживо 25 000 человек. Среди немногих выживших был и будущий гениальный писатель Курт Воннегут, которого этот кошмар преследовал до конца его дней и который позже написал об этом одну из самых впечатляющих, трогательных и сильных антивоенных книг «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (издана 1969 году, на эстонском издана в 1971, 2003 и 2010 году).