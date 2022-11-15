Дрезден после бомбардировки весной 1945 года.
Дрезден после бомбардировки весной 1945 года. Фото: Erakogu

Ранней весной 1945 года бомбардировщики союзников превратили беззащитный Дрезден в огромный огненный котел, в котором задохнулись или сгорели заживо 25 000 человек. Среди немногих выживших был и будущий гениальный писатель Курт Воннегут, которого этот кошмар преследовал до конца его дней и который позже написал об этом одну из самых впечатляющих, трогательных и сильных антивоенных книг «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей» (издана 1969 году, на эстонском издана в 1971, 2003 и 2010 году).

Курт Воннегут, «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей».
Курт Воннегут, «Бойня номер пять, или Крестовый поход детей». Фото: Raamat

Но где именно находилась эта скотобойня, в глубинах подвала которой молодому рядовому американской армии Воннегуту удалось выжить в смертельном огне, посеянном его соотечественниками?