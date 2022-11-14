В субботу, 12 ноября, утром 37-летняя жительница Курессааре проснулась в своем доме и обнаружила, что в соседней комнате спит ее 27-летний сосед.
Ирония судьбы по-эстонски? Женщина обнаружила в своем доме постороннего спящего мужчину
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По данным полиции, мужчина, когда пришел домой ночью, зашел не в тот дом.
Полиции ничего не оставалось, как доставить оказавшегося в чужом доме человека по месту жительства.
«Полиция рекомендует запирать входную дверь дома на ночь, а также запирать двери автомобиля», – сказал участковый Курессаареского отделения полиции Кент Пуйэстеэ.
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