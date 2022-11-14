Сегодня, 14 ноября, вечером в поселке Саку в Харьюмаа произошел несчастный случай: на улице Канникезе в реку скатился автомобиль.
Фото и видео ⟩ В Харьюмаа автомобиль упал в реку
В Харьюмаа автомобиль упал в реку
По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в 18:30 поступило сообщение с улицы Канникезе, где водитель не поставил машину на ручник и она скатилась в реку.
Прибыв на место, спасатели вытащили автомобиль из воды и передали его владельцу.
Люди в инциденте не пострадали.
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