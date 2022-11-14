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Фото и видео ⟩ В Харьюмаа автомобиль упал в реку

rus.postimees.ee
В Харьюмаа автомобиль упал в реку
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Сегодня, 14 ноября, вечером ​​в поселке Саку в Харьюмаа произошел несчастный случай: на улице Канникезе в реку скатился автомобиль.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, в 18:30 поступило сообщение с улицы Канникезе, где водитель не поставил машину на ручник и она скатилась в реку.

Прибыв на место, спасатели вытащили автомобиль из воды и передали его владельцу.

Люди в инциденте не пострадали. 

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