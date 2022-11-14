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Жителей Эстонии предупреждают: мошенники стали использовать имена настоящих полицейских

BNS
Жителей Эстонии предупреждают: мошенники стали использовать имена настоящих полицейских
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Полицейские. Иллюстративное фото.
Полицейские. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

По данным Центральной криминальной полиции, мошенники начали в рассылаемых от имени полиции мошеннических письмах использовать имена настоящих полицейских.

«По-прежнему людям приходят письма, в которых мошенники представляются полицейскими. Через поисковик Google мошенники могут отыскивать имена настоящих полицейских, а в письмах они упоминают даже реальные структуры, такие как Интерпол», – предупреждает Центральная криминальная полиция.

Адресата обвиняют во всевозможных преступлениях и просят ответить на письмо. Цель мошенничества – запугать человека и выманить у него деньги. «Не пугайтесь анонимного обвинения – удалите письмо и забудьте о нем!» – советует Центральная криминальная полиция.

Фото: Полиция
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