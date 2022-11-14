Жителей Эстонии предупреждают: мошенники стали использовать имена настоящих полицейских

«По-прежнему людям приходят письма, в которых мошенники представляются полицейскими. Через поисковик Google мошенники могут отыскивать имена настоящих полицейских, а в письмах они упоминают даже реальные структуры, такие как Интерпол», – предупреждает Центральная криминальная полиция.