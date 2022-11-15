Изменение в законе обяжет людей, работающих через цифровые платформы, знать эстонский язык

Реклама должна быть на эстонском языке

В законопроект добавят также регулирующее аудиорекламу положение, чего прежде не было. Торговые и сервисные предприятия используют аудиоканалы для передачи клиентам информации. Иногда бывает так, что если человек находится в торговом центре непродолжительное время, он слышит рекламу или какое-то объявление только на иностранном языке.

Изменение ограничивает объем аудиорекламы на иностранном языке. Доля аудиорекламы на иностранном языке не может превышать 20 процентов от общего объема аудиорекламы, т.е. не менее 80 процентов аудиорекламы должно быть на эстонском языке. В настоящее время доля аудиорекламы на эстонском языке составляет всего одну треть.

Согласно законопроекту, доменные имена госучреждений и учреждений местного самоуправления должны быть на эстонском языке, а в адресах электронной почты сотрудников могут использоваться только эстонские слова и сокращения. В настоящее время Закон о языке не требует, чтобы доменные имена и связанные с ними адреса электронной почты были на эстонском языке. Таким образом, веб-адреса и электронная почта нескольких государственных учреждений содержат информацию на иностранных языках – например, у Спасательного департамента есть сайт rescue.ee, у Департамента окружающей среды – envir.ee.

Товарный знак должен содержать эстонский язык