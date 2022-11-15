Министерство образования и науки отправило партнерам на рассмотрение законопроект об изменении Закона о языке и Закона об общественном транспорте, цель которого – усилить позицию эстонского языка как государственного. Например, требование знания эстонского языка распространится также на людей, работающих на цифровых платформах.
Изменение в законе обяжет людей, работающих через цифровые платформы, знать эстонский язык
Планируемые изменения касаются предъявляемых к работникам языковых требований, аудиорекламы, иноязычных брендов, веб-адресов государственных и местных самоуправлений и ведения дел на эстонском языке общественно-правовыми учреждениями, пишет Postimees.
Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что Закон о языке необходимо привести в соответствие с изменениями в обществе. «Эстонский язык должен быть основным языком информации и общения в Эстонии и во всех областях, – заявил он. – Надзор Языкового департамента обратил внимание на проблемы, которые не были актуальны десять лет назад, когда вводились поправки в Закон о языке. Например, многие работники сферы обслуживания плохо или совсем не владеют эстонским языком, а в крупный торговых центрах размещена реклама на нескольких языках. Поправкой к закону, с одной стороны, мы защищаем интересы эстонского народа как потребителя, с другой стороны, крайне важно укрепить позицию эстонского языка как государственного и сделать эстонский язык более заметным и доминирующим в общественном пространстве, как это предусматривает программа развития эстонского языка».
Доставщики должны знать эстонский язык
В законопроекте работающих через цифровые платформы людей добавят в список работников, от которых в общественных интересах может потребоваться знание эстонского языка. Это означает, что для продолжения своей деятельности они должны будут улучшить свои знания эстонского языка.
Жалобы, полученные Языковым департаментом, свидетельствуют о том, что являющаяся посредником цифровая платформа не всегда помогает найти решение недопонимания между клиентом и курьером или таксистом, не говорящим по-эстонски, будь то поиск нужного пункта назначения, уточнение адреса или другое связанное с услугой обстоятельство.
Реклама должна быть на эстонском языке
В законопроект добавят также регулирующее аудиорекламу положение, чего прежде не было. Торговые и сервисные предприятия используют аудиоканалы для передачи клиентам информации. Иногда бывает так, что если человек находится в торговом центре непродолжительное время, он слышит рекламу или какое-то объявление только на иностранном языке.
Изменение ограничивает объем аудиорекламы на иностранном языке. Доля аудиорекламы на иностранном языке не может превышать 20 процентов от общего объема аудиорекламы, т.е. не менее 80 процентов аудиорекламы должно быть на эстонском языке. В настоящее время доля аудиорекламы на эстонском языке составляет всего одну треть.
Согласно законопроекту, доменные имена госучреждений и учреждений местного самоуправления должны быть на эстонском языке, а в адресах электронной почты сотрудников могут использоваться только эстонские слова и сокращения. В настоящее время Закон о языке не требует, чтобы доменные имена и связанные с ними адреса электронной почты были на эстонском языке. Таким образом, веб-адреса и электронная почта нескольких государственных учреждений содержат информацию на иностранных языках – например, у Спасательного департамента есть сайт rescue.ee, у Департамента окружающей среды – envir.ee.
Товарный знак должен содержать эстонский язык
В законопроекте уточняются принципы, каким образом при использовании товарного знака на иностранном языке добавить информацию на эстонском языке о месте деятельности, предлагаемых товарах или услугах. Текст на эстонском языке должен быть хорошо заметен и находиться в том же поле зрения, что и текст на иностранном языке. Это не требует от фирмы ребрендинга, прежде всего, нужно найти подходящее место, размер и расположение. В настоящее время нет требований к расположению или видимости текста на эстонском языке.
В законопроекте уточняется список учреждений, для которых обязательно ведение дел на эстонском языке. Согласно нынешнему закону, управление госучреждениями и учреждениями местного самоуправления происходит на эстонском языке. Требование распространится также на компании, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, основанные государством фонды и имеющие государственную долю НКО. В список добавят все общественно-правовые юридические лица, например, Эстонское национальное телерадиовещание, Национальную оперу, Национальную библиотеку и все общественно-правовые университеты. Так исключается возможность того, что эстонскому студенту придется общаться с действующим в Эстонии университетом на иностранном языке, а преподавателям гарантируется право вести дела на эстонском языке и получать профессиональную информацию на государственном языке. При этом внешнее общение между студентами и преподавателями может продолжаться на том языке, который удобен двум сторонам.
В законопроекте также указаны сферы, в которых нарушения письменной языковой нормы могут наказываться штрафом.
Таксистам придется выучить эстонский язык
Закон об общественном транспорте планируется изменить таким образом, чтобы перед выдачей карты обслуживания водитель такси подтвердил знание эстонского языка и предоставил соответствующий документ. Тот, кто получил карту обслуживания до вступления в силу поправок, должен предъявить документ, подтверждающий знание эстонского языка как минимум на уровне B1.
Поправка восстанавливает действовавшее до марта 2016 года требование о том, что водитель такси должен знать эстонский язык как минимум на уровне B1. Таксисты должны знать государственный язык во многих странах, например, в Латвии, в Литве, в Великобритании, в Дании, в Финляндии, в Чехии, в Испании, во Франции, в Голландии, в Люксембурге, на Мальте и Норвегии. В некоторых странах, помимо государственного языка, требуют знание хотя бы еще одного иностранного языка на начальном уровне.