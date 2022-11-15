Всех любителей футбола ожидает классный сюрприз

В адвент-календаре спрятаны вкуснейшие шоколадные шарики, которые вручную изготовили мастера Chocolala. Иллюстрируют обложку футбольные гномы, радовавшие болельщиков своей работой на футбольном поле и за его пределами, а теперь еще и накануне Рождества.

«В этом году накануне Рождества будет больше футбола, потому что всех болельщиков порадует чемпионат мира, который начнется со дня на день. Мне приятно оказаться на обложке адвент-календаря и я надеюсь, что это порадует наших болельщиков даже в момент, когда в Эстонии футбольный сезон уже завершен», - сказал Хэберли.