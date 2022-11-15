Третий год Эстонский футбольный союз выпускает накануне Рождества адвент-календарь, на создание которого вдохновляют наши футболисты. Календарь можно приобрести в фан-магазине ЭФС.
Всех любителей футбола ожидает классный сюрприз
В адвент-календаре спрятаны вкуснейшие шоколадные шарики, которые вручную изготовили мастера Chocolala. Иллюстрируют обложку футбольные гномы, радовавшие болельщиков своей работой на футбольном поле и за его пределами, а теперь еще и накануне Рождества.
С особой торжественностью рекомендуется открывать 14 декабря, поскольку именно в этот день ЭФС будет отмечать свою 101-ю годовщину.
Одним из футбольных гномов стал главный тренер эстонской мужской сборной Томас Хэберли.
«В этом году накануне Рождества будет больше футбола, потому что всех болельщиков порадует чемпионат мира, который начнется со дня на день. Мне приятно оказаться на обложке адвент-календаря и я надеюсь, что это порадует наших болельщиков даже в момент, когда в Эстонии футбольный сезон уже завершен», - сказал Хэберли.