Коалиция достигла нового соглашения по законопроекту о семейных пособиях

Согласно этому соглашению, пособие на семью с детьми будет выплачиваться до достижения третьим ребенком 19 лет, после чего сумма будет постепенно уменьшаться, как было согласовано ранее. Кроме того, с января пособие для семьи с тремя и более детьми вырастет до 650 евро, а для семьи, где не меньше семи детей, – до 850 евро.

По словам Сеэдера, достигнутое новое соглашение близко к изначально выдвинутому весной предложению «Отечества». «В инициированном весной четырьмя политическими партиями проекте мы предусматривали, что пособие на семью с детьми будет выплачиваться до достижения третьим ребенком 19 лет, после чего будет уменьшено на треть. Во время коалиционных переговоров Партия реформ хотела поднять возрастной ценз до 24 лет и одновременно уменьшить размер поддержки. Согласно новому достигнутому соглашению, ограничение составляет 19 лет, а пособие для семьи с детьми увеличится на 50 евро по сравнению с тем, что было согласовано в коалиционном соглашении. Соответствующие изменения будут внесены и в законопроект, инициированный правительством и находящийся на рассмотрении в Рийгикогу», – описал соглашение Сеэдер.

Он подчеркнул, что соглашение не меняет важнейших аспектов поддержки семей с детьми: «Поэтапное снижение поддержки семьи с детьми и индексация с 2024 года останутся прежними. Эти возможности создают больше доверия для семей и поддерживают обилие детей, что, в свою очередь, приведет к более высокой рождаемости и укрепит жизнестойкость нашего народа».