Порядок выплаты семейных пособий изменится

«Я рада, что, действуя вместе с социальной комиссией, мы смогли выработать более справедливые условия повышения семейных пособий. Устранение требования об учебе позволит выплачивать пособия семьям, в которых воспитываются дети с особыми потребностями, не сумевшие продолжить свое образование. Сейчас обязательным условием выплаты как детских пособий, так и пособий для многодетных семей, в которых растет ребенок 16 до 19 лет, является его учеба, что порой невозможно. В этой ситуации семья, воспитывающая ребенка с особыми потребностями, раньше других лишается финансовой поддержки. Теперь же дети с особыми потребностями, дети родителей-одиночек, дети, воспитывающиеся в многодетных семьях, – что зачастую означает семьи с повышенным риском бедности, – будут получать пособия на одинаковых основаниях», – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Эта поправка позволит внести в список получателей детских пособий примерно еще 3000 семей, которые сейчас их не получают, поскольку воспитывающийся в них ребенок в возрасте 16-19 лет не учится. Почти в 20% таких семей есть ребенок с особыми потребностями.