Министерство социальных дел внесет изменения в законопроект о повышении семейных пособий в соответствии с достигнутой коалиционной договоренностью. Эти изменения означают, что поэтапное снижение пособия для многодетных семей начнется с момента достижения старшим ребенком 19 лет, т.е. на пять лет раньше того, что планировалась в прежней версии законопроекта. Также будет отменено обязательное условие об учебе детей в возрасте 16-19 лет. Это позволит семьям с детьми, которые по каким-либо причинам больше не учатся, получать и пособия для многодетных семей, и обычные детские пособия.
Порядок выплаты семейных пособий изменится
«Я рада, что, действуя вместе с социальной комиссией, мы смогли выработать более справедливые условия повышения семейных пособий. Устранение требования об учебе позволит выплачивать пособия семьям, в которых воспитываются дети с особыми потребностями, не сумевшие продолжить свое образование. Сейчас обязательным условием выплаты как детских пособий, так и пособий для многодетных семей, в которых растет ребенок 16 до 19 лет, является его учеба, что порой невозможно. В этой ситуации семья, воспитывающая ребенка с особыми потребностями, раньше других лишается финансовой поддержки. Теперь же дети с особыми потребностями, дети родителей-одиночек, дети, воспитывающиеся в многодетных семьях, – что зачастую означает семьи с повышенным риском бедности, – будут получать пособия на одинаковых основаниях», – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Эта поправка позволит внести в список получателей детских пособий примерно еще 3000 семей, которые сейчас их не получают, поскольку воспитывающийся в них ребенок в возрасте 16-19 лет не учится. Почти в 20% таких семей есть ребенок с особыми потребностями.
По словам министра, важным шагом является и изменение возраста, по достижении которого пособие для многодетных семей будет постепенно сокращаться. В актуальной редакции законопроекта планируется уменьшать сумму пособия с момента достижения старшим ребенком с 19, а не 24 лет, как это предлагалось ранее. «У государства будет одинаковый подход к семьям с тремя детьми – не имеет значения, исполнилось ли старшему ребенку 19 лет в этом году или еще нет. По новому соглашению такие критерии как возраст или учеба больше не будут причиной неравного отношения», – добавила министр Рийсало.
В рамках соглашения сумма ежемесячного пособия для многодетных семей увеличится больше, чем в первоначальном законопроекте. Так для семей с 3-6 детьми оно составит 650 евро (ранее планировалось 600 евро), для семей с семью и более детьми – 850 евро (вместо ранее запланированных 800 евро). Это означает, что сумма семейных пособий для семьи с тремя детьми будет составлять 910 евро в месяц.
Кроме того, Министерство социальных дел дополняет законопроект семейных пособий поправкой, особенно важной в самых печальных ситуациях, когда умирает ребенок в возрасте до трех лет. «Государство планирует в течение одного месяца выплачивать родительское пособие как матери, так и отцу, чтобы семья могла пережить самое тяжелое время траура и не волноваться о том, как свести концы с концами», – добавила министр Рийсало.
По данным Института развития здоровья и Департамента статистики, за последние годы регистрируется примерно 30 случаев мертворождения и столько же случаев смерти детей в возрасте до 3 лет. В настоящее время, родители имеют право на пособие при рождении ребенка, родительскую компенсацию и соответствующее медицинское страхование, если ребенок рождается мертвым или умирает в течение 70 дней.
Поправки об увеличении детских пособий вступят в силу с 1 января. Первая выплата пособий для многодетных семей новым получателям пособий произойдет в марте, сумма будет насчитываться задним числом начиная с 1 января.