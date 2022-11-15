Какие санкции? ⟩ В Пскове идет активная торговля эстонским сыром и шоколадом

Настоящей золотой жилой для такого рода альтернативной торговли является открытие магазинов Lidl в Эстонии, потому что купленный там дешевый европейский сыр можно перепродать в Пскове с гораздо большей прибылью, чем в случае с сыром Atleet.

Несмотря на ограничения на передвижение и торговлю, через эстонско-российскую границу активно перевозят продукты питания из Эстонии. Речь идет о так называемом мешочничестве. Псковские дельцы продают продукты, купленные в Эстонии, из рук в руки в родном городе примерно с 50-процентной наценкой. Интерес покупателей к сыру Atleet и шоколаду Kalev только растет.