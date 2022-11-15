Несмотря на ограничения на передвижение и торговлю, через эстонско-российскую границу активно перевозят продукты питания из Эстонии. Речь идет о так называемом мешочничестве. Псковские дельцы продают продукты, купленные в Эстонии, из рук в руки в родном городе примерно с 50-процентной наценкой. Интерес покупателей к сыру Atleet и шоколаду Kalev только растет.
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Какие санкции? ⟩ В Пскове идет активная торговля эстонским сыром и шоколадом
В Пскове идет активная торговля эстонским сыром и шоколадом