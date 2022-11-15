Банки намекают: больших кредитов брать не стоит

Если в прошлом году средняя банковская маржа новых жилищных кредитов составляла менее двух процентов, то на сегодняшний день она уже превышает три процента.

«Вместе с повышением ставки Euribor в применении к рынку недвижимости ежемесячный возвратный платеж по весьма скромному кредиту на сумму в 100 000 евро сроком на 30 лет повысился с 360 евро до 560 евро. Такое повышение уже начинает сказываться также и на покупательной способности людей с доходом даже выше среднего, влияя на их повседневное потребительское поведение, в том числе и на готовность приобрести недвижимость», – сказал Сооман.