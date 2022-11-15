Австрийский горнолыжник Макс Франц не примет участия в новом сезоне из‑за травм, полученных на тренировке в воскресенье, сообщается на сайте Ассоциации лыжных видов спорта Австрии (OSV).
Австрийский горнолыжник во время тренировки в США сломал обе ноги
Австрийский горнолыжник во время тренировки в США сломал обе ноги
Спортсмен неудачно упал во время тренировки в скоростном спуске в Коппер‑Маунтин (США). Медики диагностировали у него открытый перелом левой ноги, сложный перелом правой ноги, а также рваную рану на правой руке. 33‑летний горнолыжник перенес операции на обеих ногах.
«Макс слишком сильно замахнулся при левом повороте и зацепился за ворота верхней частью тела, затем упал. Очень жаль, потому что у него были большие планы на этот сезон. Для нашей команды это огромная потеря. Я желаю Максу, чтобы он вернулся как можно скорее», — сказал директор мужской горнолыжной команды Австрии Марко Пфайфер.
Франц — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в скоростном спуске.
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