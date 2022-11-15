Австрийский горнолыжник во время тренировки в США сломал обе ноги

Спортсмен неудачно упал во время тренировки в скоростном спуске в Коппер‑Маунтин (США). Медики диагностировали у него открытый перелом левой ноги, сложный перелом правой ноги, а также рваную рану на правой руке. 33‑летний горнолыжник перенес операции на обеих ногах.

«Макс слишком сильно замахнулся при левом повороте и зацепился за ворота верхней частью тела, затем упал. Очень жаль, потому что у него были большие планы на этот сезон. Для нашей команды это огромная потеря. Я желаю Максу, чтобы он вернулся как можно скорее», — сказал директор мужской горнолыжной команды Австрии Марко Пфайфер.