Вт, 15.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Австрийский горнолыжник во время тренировки в США сломал обе ноги

rus.postimees.ee
Австрийский горнолыжник во время тренировки в США сломал обе ноги
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Макс Франц.
Макс Франц. Фото: Gabriele Facciotti

Австрийский горнолыжник Макс Франц не примет участия в новом сезоне из‑за травм, полученных на тренировке в воскресенье, сообщается на сайте Ассоциации лыжных видов спорта Австрии (OSV).

Спортсмен неудачно упал во время тренировки в скоростном спуске в Коппер‑Маунтин (США). Медики диагностировали у него открытый перелом левой ноги, сложный перелом правой ноги, а также рваную рану на правой руке. 33‑летний горнолыжник перенес операции на обеих ногах.

«Макс слишком сильно замахнулся при левом повороте и зацепился за ворота верхней частью тела, затем упал. Очень жаль, потому что у него были большие планы на этот сезон. Для нашей команды это огромная потеря. Я желаю Максу, чтобы он вернулся как можно скорее», — сказал директор мужской горнолыжной команды Австрии Марко Пфайфер.

Франц — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в скоростном спуске.

Ключевые слова

Pекомендуем

Наверх