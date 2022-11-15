«Почтальон» с Артемием Троицким: Освобожденный Херсон сделал Крым мишенью, а Трамп вбил последний гвоздь в крышку собственного гроба

Выборы, выборы

Темой номер два стали промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки. «Я в Америке провел почти все это лето и много вращался в академических, в журналистских и даже отчасти политических кругах. И надо сказать, что американцы были уверены, что это будет катастрофа для демократической партии, – рассказывает Троицкий. – Демократы хватались за голову, республиканцы самодовольно посмеивались. К счастью, этого не вышло».

Главным же проигравшим на этих выборах Троицкий считает известного всем Дональда Трампа. «Очень многие его ставленники, в том числе и достаточно именитые, остались ни с чем, – поясняет он. – И, что важнее, все эти выборы прошли абсолютно без скандалов, что, конечно, для Трампа также было крайне неприятно, потому что он вообще очень большой любитель половить рыбку в максимально мутной воде».

Последний же гвоздь в крышку собственного гроба, считает Троицкий, Трамп вбил после ситуации с выборами в штате Флорида. «На губернаторскую должность там был избран некто Рон Десантис, молодой красивый мужчина с молодой красивой женой и двумя маленькими детьми. Трамп его не поддерживал, а Десантис одержал победу просто с рекордным перевесом, – рассказывает Троицкий. – Трамп стал публично шантажировать этого самого Рона Десантиса, сказав, что он о нем такое знает, что если тот полезет кандидатом в президенты, то Трамп о нем такого расскажет, что мало не покажется. И, в общем то, это было крайне негативно воспринято не только всеми нормальными людьми в Америке, но и в Республиканской партии, потому что это был откровенный такой шантаж, откровенное поведение неудачника».

Троицкий считает, что после этого и без того минимальные шансы Трампа на следующих президентских выборах стали практически нулевыми.