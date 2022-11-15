Два действительно исторических события, по мнению Артемия Троицкого, случились в мире на прошедшей неделе. Освобождение Херсона и победа демократов на выборах в США дают надежду на будущее всем любителям свободы и демократии, уверен публицист.
«Почтальон» с Артемием Троицким: Освобожденный Херсон сделал Крым мишенью, а Трамп вбил последний гвоздь в крышку собственного гроба
Символ свободы
Возвращенный украинцами Херсон стал символом пошатнувшегося рейтинга Путина. «К счастью, из Херсона не удалось сделать второй Мариуполь. Город пострадал, но не в такой значительной степени. А в России начались заметные волнения, например, среди мобилизованных мужчин, которые теперь постоянно митингуют и протестуют», – говорит Троицкий, сожалея, что протесты эти направлены не против войны как таковой, а против рабских условий содержания, ржавого оружия и плохого обмундирования. Тем не менее, наконец-то опомнились и родственники. «В первую очередь, жены, которые пошли вслед за своими мужьями и норовят их вызволить из этого мобилизационного плена, – поясняет Троицкий. – В общем, брожение в народе. Не в таких масштабах, конечно, как хотелось бы. Но, тем не менее».
«Россия за последнюю неделю пять раз начинала разговоры о том, что нужно бы сесть с Украиной за стол переговоров, помириться, договориться. Естественно, Украина показала в этом смысле России средний палец», – добавляет Троицкий, отмечая, что ситуация с Херсоном – серьезнейшее моральное поражение российской военщины, да и вообще российского режима.
«Я думаю, что это произвело впечатление на те страны, которые до сих пор колебались или даже скорее поддерживали Россию. В первую очередь, естественно, такие гигантские страны, как Китай и Индия. Полагаю, что теперь они объявят о своем полном нейтралитете и не поддержке России», – уверен Артемий Троицкий.
Выборы, выборы
Темой номер два стали промежуточные выборы в Соединенных Штатах Америки. «Я в Америке провел почти все это лето и много вращался в академических, в журналистских и даже отчасти политических кругах. И надо сказать, что американцы были уверены, что это будет катастрофа для демократической партии, – рассказывает Троицкий. – Демократы хватались за голову, республиканцы самодовольно посмеивались. К счастью, этого не вышло».
Главным же проигравшим на этих выборах Троицкий считает известного всем Дональда Трампа. «Очень многие его ставленники, в том числе и достаточно именитые, остались ни с чем, – поясняет он. – И, что важнее, все эти выборы прошли абсолютно без скандалов, что, конечно, для Трампа также было крайне неприятно, потому что он вообще очень большой любитель половить рыбку в максимально мутной воде».
Последний же гвоздь в крышку собственного гроба, считает Троицкий, Трамп вбил после ситуации с выборами в штате Флорида. «На губернаторскую должность там был избран некто Рон Десантис, молодой красивый мужчина с молодой красивой женой и двумя маленькими детьми. Трамп его не поддерживал, а Десантис одержал победу просто с рекордным перевесом, – рассказывает Троицкий. – Трамп стал публично шантажировать этого самого Рона Десантиса, сказав, что он о нем такое знает, что если тот полезет кандидатом в президенты, то Трамп о нем такого расскажет, что мало не покажется. И, в общем то, это было крайне негативно воспринято не только всеми нормальными людьми в Америке, но и в Республиканской партии, потому что это был откровенный такой шантаж, откровенное поведение неудачника».
Троицкий считает, что после этого и без того минимальные шансы Трампа на следующих президентских выборах стали практически нулевыми.
«Осень пока что приносит больше хороших новостей, чем плохих, – подытожил Артемий Троицкий. – И украинцы молодцы, и американцы молодцы, и новое итальянское правое правительство оказалось не таким безумным, как казалось, и в Иране продолжаются протесты, и в Бразилии вместо трамписта Болсонару избрали более прогрессивного и левого «Лулу». Эта осень все-таки дает больше хороших новостей для любителей свободы и демократии. С чем я вас и поздравляю!»