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Население Земли выросло до восьми миллиардов человек

rus.postimees.ee
Население Земли выросло до восьми миллиардов человек
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Люди. Фото иллюстративное.
Люди. Фото иллюстративное. Фото: AP Photo

15 ноября население Земли, по оценкам ООН, достигло восьми миллиардов человек. Об этом сообщает пресс-служба организации

«Это историческая веха в развитии человечества», – отметили в ООН. По подсчетам организации, для увеличения населения Земли на один миллиард потребовалось 12 лет.

Рост населения объясняется увеличением продолжительности жизни людей благодаря улучшению общественного здравоохранения, питания и личной гигиены, а также высокими и устойчивыми уровнями рождаемости в некоторых странах мира. В основном, в Азии и Африке.

При этом, как отмечает ООН, в странах с самым высоким уровнем рождаемости, как правило, самые низкие показатели дохода на душу населения. Таким образом, глобальный прирост населения все больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находятся в Африке к югу от Сахары.

Если для того, чтобы население планеты выросло с 7 до 8 миллиардов, потребовалось 12 лет, то для того, чтобы оно достигло 9 миллиардов, потребуется примерно 15 лет – до 2037 года, что свидетельствует о замедлении темпов общего роста населения планеты.

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