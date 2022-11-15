Население Земли выросло до восьми миллиардов человек

«Это историческая веха в развитии человечества», – отметили в ООН. По подсчетам организации, для увеличения населения Земли на один миллиард потребовалось 12 лет.

Рост населения объясняется увеличением продолжительности жизни людей благодаря улучшению общественного здравоохранения, питания и личной гигиены, а также высокими и устойчивыми уровнями рождаемости в некоторых странах мира. В основном, в Азии и Африке.

При этом, как отмечает ООН, в странах с самым высоким уровнем рождаемости, как правило, самые низкие показатели дохода на душу населения. Таким образом, глобальный прирост населения все больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находятся в Африке к югу от Сахары.