БЕСЧЕЛОВЕЧНО ⟩ Жилищный кризис в Гонконге заставляет людей жить в гробах

Население Гонконга растет с бешеной скоростью, и больше места для людей просто нет. Многие из самых бедных жителей города вынуждены жить в муниципальных квартирах, где около 30 человек вынуждены делить крошечное пространство.

Микроскопические кабинки бывают настолько малы, что их площадь - чуть более полутора квадратных метров. Издание UNILAD пишет, что в одной муниципальной квартире в Гонконге, например, есть кабинки шириной всего 60 сантиметров и длиной 170 сантиметров. Жильцы сравнили выделенные каждому человеку койки с гробами.

Жилец одного из подобных муниципальных домов платит, например, 300 долларов, или примерно 291 евро в месяц за свою площадь в 1,672 м2.

@imnotawizard7861 The average coffin home is around the same size as a US parking space 😨 ♬ Mysterious - Andreas Scherren

В фанерной кабинке есть несколько полок, где жильцы могут разместить телевизор, книги или другие предметы быта. Умывальники и туалеты общие.

В 2017 году журналист Guardian Бенджамин Хаас провел неделю в кабинке-гробу, находящейся в доме, известном как Lucky House. Площадь кабинки, в которой он жил, составляла всего 1,1 квадратных метра.

Многие люди живут в таких условиях, потому что у них нет другого выхода. «Это не дом, мой дом — это квартира, в которой я жил с женой и дочерью. Зато это место много чище, чем большинство подобных ночлежек, и люди вокруг очень дружелюбные», — сказал сосед журналиста Guardian.