Борьба с советским наследием: избавиться от портретов Ленина и Маркса не так просто

По словам мэра Силламяэ, другой вопрос – отдельные здания, которые уже отреставрированы, а в интерьерах также сохранились декоративные элементы советских времен. «Кинотеатр и культурный центр уже находятся под охраной памятников старины как архитектурные объекты, хотя на стенах сохранилась символика советского времени, а также портреты Маркса и Ленина», – сказал Кальберг.

Если не удается достигуть соглашения – вмешивается комиссия

Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг удовлетворена тем, что так называемый закон о советских памятниках находится на пути в Рийгикогу. Она подтвердила, что ничего нельзя делать с объектами, которые находятся под охраной, иначе закон предусматривает наказание.

«Для того, чтобы снести такие объекты, которые считаются разжигающими вражду и оправдывающими оккупацию, их сначала нужно вывести из-под охраны, для чего можно направить соответствующее предложение в Департамент охраны памятников старины», – пояснила она. По словам министра, наличие разрешения является обязательным и в том случае, даже если вы просто хотите удалить что-то с объекта, находящегося под охраной наследия.

Если договоренность с Департаментом охраны памятников старины не будет достигнута, решение должна будет принять правительственная комиссия, что может потребовать определенных политических соглашений, добавила Данильсон-Ярг.