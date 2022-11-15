Законопроект о советских памятниках уже направлен в Рийгикогу, но не всех он устраивает в равной степени. Снос советских танков и памятников, прославляющих захватническую войну, понятен каждому, но охрана памятников старины не позволяет легкомысленно сносить элементы культурных объектов.
Борьба с советским наследием: избавиться от портретов Ленина и Маркса не так просто
Поправки к строительному кодексу, призванные положить конец эре советских памятников в публичном пространстве Эстонии, были одобрены на заседании правительства 10 ноября.
На сайте Министерства юстиции сказано, что если у муниципалитета возникнут проблемы с соблюдением новых требований на его территории, или он не предпримет необходимые шаги, государство может вмешаться на основании нового закона, наложив штраф или, при необходимости, приступить к демонтажу самого памятника.
Центр Силламяэ полностью построен по канонам сталинского ампира, и его хотели взять под охрану, но недавно Департамента о охране памятников старины остановил это производство.
Однако мэр Тынис Кальберг не считает, что, несмотря на характерный внешний вид сталинской эпохи, закон о советских памятниках затрагивает центр их города.
Мэрия и горсобрание уже приступили к реализации специальной планировки, которая обеспечит сохранение в будущем полного исторического облика центра города. «Правила также могут быть установлены вместе с общей планировкой», – заверил мэр Postimees.
По словам Кальберга, инициатива по национальной охране центра города должна была исходить от Департамента по охране памятников старины, где было начато производство, которое к настоящему времени остановлено. «Не завершено», – подчеркнул Кальберг.
По его словам, нахождение под охраной памятников старины приведет к разработке различных реставрационных решений, которые будут в компетенции государства. В качестве примера он приводит реконструкцию балконов, для которой Департамент охраны памятников старины разработал типовое решение. По мнению Кальберга, также важно, чтобы государство могло финансировать работы на объектах и территориях, находящихся под охраной, и чтобы субсидии Европейского союза также зависят от нахождения объекта под охраной памятников старины.
По словам мэра Силламяэ, другой вопрос – отдельные здания, которые уже отреставрированы, а в интерьерах также сохранились декоративные элементы советских времен. «Кинотеатр и культурный центр уже находятся под охраной памятников старины как архитектурные объекты, хотя на стенах сохранилась символика советского времени, а также портреты Маркса и Ленина», – сказал Кальберг.
Если не удается достигуть соглашения – вмешивается комиссия
Министр юстиции Леа Данильсон-Ярг удовлетворена тем, что так называемый закон о советских памятниках находится на пути в Рийгикогу. Она подтвердила, что ничего нельзя делать с объектами, которые находятся под охраной, иначе закон предусматривает наказание.
«Для того, чтобы снести такие объекты, которые считаются разжигающими вражду и оправдывающими оккупацию, их сначала нужно вывести из-под охраны, для чего можно направить соответствующее предложение в Департамент охраны памятников старины», – пояснила она. По словам министра, наличие разрешения является обязательным и в том случае, даже если вы просто хотите удалить что-то с объекта, находящегося под охраной наследия.
Если договоренность с Департаментом охраны памятников старины не будет достигнута, решение должна будет принять правительственная комиссия, что может потребовать определенных политических соглашений, добавила Данильсон-Ярг.
По словам министра, если здание находится под охраной памятников старины, без разрешения нельзя ничего выносить из Дома культуры Силламяэ, на котором немало символики советского времени. «В случае со зданиями необходимо разрешение, потому что дом все равно останется, будут удалены только отдельные детали», – пояснила он.
Данильсон-Ярг довольно решительно отзывается о Доме культуры Силламяэ: «Там даже герб Советского Союза на стене – довольно страшная штука». Она добавила: «На фотографиях и Силламяэский культурный центр, и кинотеатр выглядят ужасно».
Согласно закону, удаление враждебной символики может быть инициировано собственниковм, будь то частный владелец или муниципалитет. «Однако, если муниципалитет ничего не предпримет и Минюст сочтет, что определенные символические объекты необходимо снести, министерство обратится в Департамент охраны памятников старины. Если соглашение не будет достигнуто, в дело может вступить соответствующая правительственная комиссия», – пояснила она ход процесса.
Данильсон-Ярг считает, что это вопрос общественного сознания, и нет правила, согласно которому одно должно быть снесено, а другое нет. «Для того и существуют комиссии, чтобы можно было дать оценку и чтобы было место для обсуждения. Каждый объект должен оцениваться отдельно. Если возникают споры, должна быть возможность их разрешить. В этом суть законопроекта», – заявила она.
Культурное наследие как учебник истории
Рийн Алаталу, преподаватель Эстонской академии художеств, вице-президент Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS и председатель совета Департамента охраны памятников старины, весьма критически относится к законопроекту.
«Закон может привести к стиранию следов истории. Эстония фактически очистила свою территорию от самого спорного наследия еще в начале 1990-х. Те, что остались сегодня, не должны быть объектами разжигания ненависти. Мы должны заниматься пониманием и осознанием исторических маркеров», – сказала она.
По словам Алаталу, Силламяэ в этом смысле особенно интересен, и рядом с ним можно поставить города Муссолини или даже гитлеровские города, которые сохранились по сей день, потому что напоминают нам о сложной истории.
Люди, а не здания, разжигают ненависть, подчеркивает она. По мнению Алаталу, в случае реализации этого закона у нас может сформироваться население, которое уже ничего не будет знать об истории.
«Культурное наследие можно сравнить с доступным для всех учебником истории. Это наша повседневная среда, а потому более эффективная, чем школьные учебники или книги, – объясняет Алаталу. – Если мы создадим пробелы, наш народ не узнает, какой была история».
По мнению Алаталу, размещенные на постаментах танки и другие воинственные памятники смешали в кучу с памятниками истории и культуры, которые могут стать частью нашей архитектурной истории. «Мы должны знать свою историю!» – подчеркивает она.