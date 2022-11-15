Эстонские борцы привезли из Литвы три медали

Ээрик Панк в весовой категории до 130 кг завоевал первое место, победив литовцев Игоря Кабадейцева и Клаудиюса Ципаса.

Роберт Мхитарьян в весовой категории до 77 кг завоевал первое место, победив литовцев Кипраса Гвоздаста и Рональда Гузинова, а также израильтянина Нико Николадзе.

Артур Еремеев (весовая категория до 67 кг) завоевал третье место после победы над норвежцем Ларсом Лейвиком, но в следующей схватке с литовцем, ведя в счете 6:0, получил травму пальца и был вынужден отказаться от дальнейшей борьбы.

Кристо Мерилайн занял пятое место. Он успешно одолел датчанина и литовца, но со счетом 5:5 уступил финну, а израильскому борцу проиграл со счетом 3:4.

Макс Христюк проиграл норвежцу Овербилу со счетом 1:7.