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Эстонские борцы привезли из Литвы три медали

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Эстонские борцы привезли из Литвы три медали
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Трое борцов из Эстонии привезли медали с соревнований в Литве.
Трое борцов из Эстонии привезли медали с соревнований в Литве. Фото: maadlusliit.ee

На прошедшем в Шяуляе (Литва) турнире имени Римантаса Багдонаса эстонские борцы завоевали три медали.

Ээрик Панк в весовой категории до 130 кг завоевал первое место, победив литовцев Игоря Кабадейцева и Клаудиюса Ципаса.

Роберт Мхитарьян в весовой категории до 77 кг завоевал первое место, победив литовцев Кипраса Гвоздаста и Рональда Гузинова, а также израильтянина Нико Николадзе.

Артур Еремеев (весовая категория до 67 кг) завоевал третье место после победы над норвежцем Ларсом Лейвиком, но в следующей схватке с литовцем, ведя в счете 6:0, получил травму пальца и был вынужден отказаться от дальнейшей борьбы.

Кристо Мерилайн занял пятое место. Он успешно одолел датчанина и литовца, но со счетом 5:5 уступил финну, а израильскому борцу проиграл со счетом 3:4.

Макс Христюк проиграл норвежцу Овербилу со счетом 1:7.

Грегорд Андреас Амелькин проиграл сразу троим борцам – представителю Литвы и финнам.

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