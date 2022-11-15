Глава A1000: производство подешевело, но магазины стращают потребителей новым повышением цен

Тармо Лауринг сказал, что некоторые крупные розничные сети публично заявили о своем намерении, несмотря на остановившийся рост инфляции, продолжать увеличивать процент наценки, чтобы покрывать свои высокие расходы.

«На самом деле, в этом году маржа магазинов уже несколько раз повышалась под видом общего повышения цен со стороны производителей. Исследования потребительской корзины показывают, что разница в ценах между дешевыми и дорогими магазинами стала больше, чем когда-либо прежде», – отметил Лауринг.

«Наиболее дорогие розничные сети оказались в безвыходном положении – с одной стороны, их расходы абсурдно высоки, а с другой – все больше людей, чтобы сэкономить, стали отдавать предпочтение магазинам низких цен», – сказал Лауринг.

«Наша практика продолжает свидетельствовать о том, что обусловленный инфляцией рост цен покрывает увеличивающиеся расходы магазина. Сегодня не время делать крупные инвестиции или добавлять не всегда оправданные наценки к уже существующей инфляции. Сотрудникам необходимо платить достойную заработную плату, но также необходимо в более широком смысле пересмотреть структуру предприятия и выявить возможности экономии. Пусть сегодня это не самые популярные решения, особенно с точки зрения администрации, но они должны быть приняты, чтобы сохранить конкурентоспособность», – добавил Лауринг.

По словам руководителя A1000 Market, местные предприятия розничной торговли в последнее десятилетие получали большие прибыли, находясь в зоне комфорта. Они увеличивали свои постоянные расходы, и теперь им сложно адаптироваться к новой ситуации.