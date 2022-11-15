Транспортный департамент запускает в среду две новые камеры контроля скорости, одна из которых находится в деревне Туулна волости Ляэне-Харью в Харьюмаа, а другая – в деревне Аркна волости Раквере в Ляэне-Вирумаа.
Узнайте, где появятся новые камеры контроля скорости
Работы по установке и настройке камер завершены, а порядок дорожного движения приведен в соответствие с новыми условиями, сообщил Транспортный департамент.
В Харьюмаа камера контроля скорости в находится на 36-м километре шоссе Таллинн – Палдиски и замеряет скорость на направлении Палдиски – Таллинн. Камера контроля скорости Ляэне-Вирумаа находится на шоссе на отметке 97,3 км шоссе Таллинн – Нарва и замеряет скорость в направлении Нарва – Таллинн.
На дорогах государственного значения в Эстонии установлено 67 измерительных кабин, пять из которых могут измерять скорость в обоих направлениях. У Транспортного департамента имеется 36 измерительных систем для использования в измерительных кабинах, которые время от времени перемещаются.
Камеры контроля скорости помогают уменьшить случаи превышения разрешенной скорости движения в опасных для движения транспорта местах, что в свою очередь способствует снижению количества дорожно-транспортных происшествий и степени их тяжести. Камеры контроля скорости помогают также контролировать поведение водителей на дороге.