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Шоковый результат. Валиевой грозит четырехлетняя дисквалификация

rus.postimees.ee
Шоковый результат. Валиевой грозит четырехлетняя дисквалификация
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Камила Валиева.
Камила Валиева. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA

Скандал с Камилой Влиевой, обвиняемой в употреблени и допинга, никак не может завершиться. Расследование продолжается, сейчас Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с ошеломляющим требованием.

WADA требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) решения о нарушении Камилой Валиевой антидопинговых правил, а также дисквалификации спортсменки сроком на четыре года. Также WADA требует аннулировать результаты.

Напоним, что в начале ноября глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что агентство передало дело Валиевой непосредственно в CAS из-за того, что РУСАДА до сих пор не достигло никакого прогресса в деле фигуристки

На Олимпиаде-2022 стало известно о положительном результате допинг-пробы Валиевой взятой в декабре 2021 года. Ранее РУСАДА сообщило, что не будет публично объявлять вердикт по данному делу.

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