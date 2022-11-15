Шоковый результат. Валиевой грозит четырехлетняя дисквалификация

WADA требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) решения о нарушении Камилой Валиевой антидопинговых правил, а также дисквалификации спортсменки сроком на четыре года. Также WADA требует аннулировать результаты.

Напоним, что в начале ноября глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что агентство передало дело Валиевой непосредственно в CAS из-за того, что РУСАДА до сих пор не достигло никакого прогресса в деле фигуристки