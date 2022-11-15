Скандал с Камилой Влиевой, обвиняемой в употреблени и допинга, никак не может завершиться. Расследование продолжается, сейчас Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выступило с ошеломляющим требованием.
Шоковый результат. Валиевой грозит четырехлетняя дисквалификация
Шоковый результат. Валиевой грозит четырехлетняя дисквалификация
WADA требует от Спортивного арбитражного суда (CAS) решения о нарушении Камилой Валиевой антидопинговых правил, а также дисквалификации спортсменки сроком на четыре года. Также WADA требует аннулировать результаты.
Напоним, что в начале ноября глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька заявил, что агентство передало дело Валиевой непосредственно в CAS из-за того, что РУСАДА до сих пор не достигло никакого прогресса в деле фигуристки
На Олимпиаде-2022 стало известно о положительном результате допинг-пробы Валиевой взятой в декабре 2021 года. Ранее РУСАДА сообщило, что не будет публично объявлять вердикт по данному делу.
Ключевые слова