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Новый закон повлечет за собой рост зарплаты на 34 процента

Лийна Лакс
Новый закон повлечет за собой рост зарплаты на 34 процента
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В Эстонии пока неясно, будет ли вскоре минимальная заработная плата рассчитываться на основе медианной или средней заработной платы.
В Эстонии пока неясно, будет ли вскоре минимальная заработная плата рассчитываться на основе медианной или средней заработной платы. Фото: Arvo Meeks/Lõuna-eesti Postimees

Ровно через два года в Эстонии должен быть принят Закон о заработной плате Европейского союза, который повысит заработную плату двух совершенно противоположных групп, то есть получателей минимальной заработной платы и политиков.

В настоящее время минимальная заработная плата в Эстонии составляет 654 евро брутто. Если бы завтра вступил в силу закон, введение которого членам Европейского Союза разрешено оттянуть до ноября 2024 года, зарплаты многих жителей Эстонии резко подскочили бы. Поскольку директива предусматривает, что людям может выплачиваться только прожиточный минимум, а он установлен в размере 60 процентов от медианной заработной платы (заработная плата, относительно которой половина работающих в Эстонии получает меньше, а половина больше) или 50 процентов от средней заработной платы, в соответствии с нынешними суммами, это изменение привело бы к увеличению минимальной заработной платы на 34 процента, или 877 евро.

Минимальная заработная плата в Эстонии является одной из самых низких в Европейском Союзе. Среди 21 страны, сообщившей Евростату о заработной плате, Эстония занимает 14-е место; в этом году нас резво опередила и Литва, где минимальная заработная плата составила 730 евро, а инфляция сопоставима с эстонской

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