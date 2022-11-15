Новый закон повлечет за собой рост зарплаты на 34 процента

В настоящее время минимальная заработная плата в Эстонии составляет 654 евро брутто. Если бы завтра вступил в силу закон, введение которого членам Европейского Союза разрешено оттянуть до ноября 2024 года, зарплаты многих жителей Эстонии резко подскочили бы. Поскольку директива предусматривает, что людям может выплачиваться только прожиточный минимум, а он установлен в размере 60 процентов от медианной заработной платы (заработная плата, относительно которой половина работающих в Эстонии получает меньше, а половина больше) или 50 процентов от средней заработной платы, в соответствии с нынешними суммами, это изменение привело бы к увеличению минимальной заработной платы на 34 процента, или 877 евро.